가수 던이 포즈를 취하고 있다. / 사진=강민경 패션 브랜드 SNS

사진=강민경 패션 브랜드 SNS

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가수 던이 여성 듀오 다비치 멤버 강민경과 협업했다.지난 18일 가수 강민경이 직접 운영하는 패션 브랜드 공식 인스타그램에는 "2026 FALL CAMPAIGN"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진들 속에는 던이 다양한 가을룩에 액세서리를 착용한 채 여러 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 의상을 잘 소화하고 있어 눈길을 끌었으며, 배우 고현정과도 같이 촬영을 진행해 시선을 사로잡았다.앞서 던은 2018년 가수 현아와 6년간 공개 연애를 이어오다 2022년 결별했다.한편 던은 최근 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연했다. 자신을 "혼자 산 지 4년 차 된 던"이라고 소개한 그는 취향이 가득한 2층 단독주택과 여유로운 일상을 보여주면서 새로운 매력을 뽐냈다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr