우주소녀 다영이 오랜 시간 품어온 솔로 가수의 꿈을 이루기 위해 스스로 기회를 찾아 나섰던 시간을 털어놨다./사진=텐아시아DB

우주소녀 다영이 오랜 시간 품어온 솔로 가수의 꿈을 이루기 위해 스스로 기회를 찾아 나섰던 시간을 털어놨다./사진=MBC 방송 화면 캡처

우주소녀 다영이 오랜 시간 품어온 솔로 가수의 꿈을 이루기 위해 스스로 기회를 찾아 나섰던 시간을 털어놨다./사진=MBC 방송 화면 캡처

우주소녀 다영이 오랜 시간 품어온 솔로 가수의 꿈을 이루기 위해 스스로 기회를 찾아 나섰던 시간을 털어놨다.지난 18일 방송된 MBC ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’(이하 ‘플레이리스트 109’) 5회에는 솔로 가수 다영이 출연해 3 MC 이석훈, 이준, 딘딘과 자기 삶을 버티게 한 이야기와 노래를 나눴다.다영은 먼저 딘딘이 진행하는 라디오의 고정 게스트로 활동했던 인연을 떠올렸다. 다영은 딘딘이 자신의 생일 때마다 선물을 챙겨주었다며 딘딘의 숨겨진 ‘오빠미’를 공개했다.다영에게 가장 힘들었던 시기는 약 5년 전이었다. 6살 때부터 꿈꿔왔던 솔로 가수에 대한 뜻을 회사에 밝혔지만 예상하지 못한 답이 돌아왔다. 다영은 포기하는 대신 연습생 시절 받았던 기본기 레슨부터 다시 시작했다. 이후 음악 작업에 집중하기 위해 3개월의 휴가를 요청했고, 허락받자 다음 날 바로 LA행 비행기에 몸을 실었다.준비된 인맥도 없이 LA로 향한 다영은 공항으로 가는 길에 에릭남에게 연락해 도움을 청했다. 이후 현지에서 함께 작업하고 싶은 사람들을 직접 만나 자신을 알렸고, 모아둔 돈도 아낌없이 투자했다. 누군가 기회를 주기만을 기다리는 대신 스스로 움직이며 솔로 가수의 꿈을 현실로 만들어가는 과정이었다.그 시간을 버티게 한 노래가 ‘넘버원 락스타(number one rockstar)’였다. 다영이 처음 받은 데모곡의 제목은 ‘넘버원 플랍스타(number one flopstar)’로, 이른바 ‘망한 스타’의 우울한 이야기를 담고 있었다. 노래를 듣고 울컥했다는 다영은 곡의 방향을 정반대로 바꾸자고 제안했고, 가사를 자신의 이야기와 선언으로 채워 ‘넘버원 락스타’로 완성했다. 그는 솔로를 준비하며 힘들 때마다 이 노래를 들으며 세상에 나올 날을 기다렸다고 털어놨다.이어 직접 ‘넘버원 락스타’ 라이브를 선보인 다영의 탄탄한 가창력에 3 MC도 감탄했다. 이석훈은 “라이브 잘한다”, “너무 잘한다”며 놀라워했고, 다영의 이야기가 담긴 노래라 더욱 와닿았다고 말했다.다영은 힘든 시간을 보내고 있는 이들에게 누구보다 자신을 잘 아는 스스로 기준에서 자신이 최고라는 믿음을 가져도 된다며, 세상에 단 한 명뿐인 ‘ONE & ONLY’인 자신을 믿으라는 응원을 건넸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr