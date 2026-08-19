코미디언 장도연이 '살롱드립'에서 활약하고 있다. / 사진=윤지인 기자

장도연과 허경환이 과거 공개 코미디 무대에서 활동했던 시절을 회상했다. / 사진='살롱드립' 유튜브 영상 캡처

코미디언 장도연이 과거 공개 코미디 공연 방청석에 남자친구를 초대했던 일화를 밝혔다.지난 18일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '살롱드립' 153회가 공개됐다. 게스트로 출연한 코미디언 허경환은 장도연과 공개 코미디 무대에서 활약했던 시절을 떠올렸다.이야기를 나누던 중 장도연은 허경환에게 "'개그콘서트' 코너에서 커플 연기를 할 때 당시 만났던 애인이 싫어하지 않았냐"고 물었다. 그러면서 비슷한 상황을 겪었던 자신의 경험담을 털어놨다.장도연은 "'코미디빅리그'에서 유상무와 썸 타는 코너를 같이 했다. 내가 일하는 모습을 사랑하는 사람에게 보여주고 싶어서 당시 남자친구를 방청석에 초대했다"고 밝혔다. 하지만 전 남자친구는 무대 위 커플 연기를 마냥 즐기지는 못했다고. 그는 "다른 코너를 볼 때까지만 해도 잘 즐기고 있었다. 그런데 내 코너가 나오니까 심각한 표정으로 빤히 쳐다보더라"고 설명했다.허경환도 커플 연기를 하며 느꼈던 고충을 털어놨다. 그는 "매주 커플 연기가 있었고 뽀뽀를 당하는 역할을 주로 맡았다"며 "그때 당시 내 입술은 소품 같은 거였다. 별의별 사람들이 와서 다 부딪히고 갔다"고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr