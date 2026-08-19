황보라가 귀촌에 대한 고민을 털어놨다. / 사진='보라이어티' 유튜브 캡쳐

황보라가 귀촌에 대한 고민을 털어놨다. / 사진='보라이어티' 유튜브 캡쳐

배우 황보라가 시아버지 김용건의 별장에서 여름휴가를 보내던 중 귀촌에 대한 고민을 털어놨다.지난 18일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '낯선 휴가지서 아프다, 웃다.. 다사다난한 황보라의 여름방학'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 황보라는 아들 우인 군과 함께 양평 별장을 찾아 시간을 보냈다.아들이 행복하게 노는 것을 본 황보라는 서울과 양평에서의 삶을 대조했다. 그는 "서울에서는 '어디서 어떻게 놀아줄까', '어떻게 시간을 때울까' 이렇게 생각을 했다면 여기서는 눈 뜨면 잔디에서 잠깐 놀다가 계곡 갔다가 한다"고 말했다. 그러면서 "서울은 시간에 쫓기던 반면 여기서는 좀 더 마음의 여유가 생긴다"라고 설명했다.황보라는 "내가 불안이 있다. 우인이를 데리고 어디를 가야하나 강박도 있는 것 같다"며 "여기에 있으면 그런 게 없어진다"고 밝혔다. 그는 "아이가 초등학교에 가기 전에 여기서 살아야 하나. 고즈넉한 데서 조용하게 자연과 함께 살아야 하나 이런 생각도 많이 든다"고 털어놨다. 그러면서 "나도 일이 있지만 자식을 위해서든 뭐든 할 것 같은 생각이 들어 고민 중"이라며 속내를 고백했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr