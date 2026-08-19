모델 이현이가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

이현이가 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연했다. / 사진=SBS

이현이가 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연했다. / 사진=SBS

이현이가 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연했다. / 사진=SBS

모델 이현이가 삼성전자 주식을 5만9000원에 매수해 현재까지 보유하고 있다고 밝혔다.지난 18일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 452회에서는 출연진들이 주식 투자에 관한 이야기를 나눴다.이날 서장훈은 삼성전자에 재직 중인 이현이의 남편 홍성기를 언급하며 "삼성전자 다니는 이현이 씨의 남편 홍 부장은 삼성전자 주식을 보유하고 있냐"고 물었다.이현이는 "제가 알기로는 없다"고 답했다. 이어 자신의 투자 사실을 밝히며 "근데 저는 5만9000원에 샀다. 안 팔았다. 사놓고 까먹었다"고 말했다. 이를 들은 레이디제인은 "진정한 승자다"라고 반응했다.보유 규모에 대해서는 "많이 안 샀다. 한 100주 정도 있다"고 설명했다.이어 서장훈은 홍성기의 성과급에 대해 "홍 부장 성과급은 이번에 받지 않냐"고 질문했다. 이현이는 "지금 학교에 가 있어서 모른다. 아직도 협상 중인 것 같다"고 답했다.홍성기는 현재 삼성전자 회사 연수로 석사 과정을 밟고 있다고. 이에 송진우는 "나는 학교 가셨다 해서 오해했네. 깜짝 놀랐다"고 말했고, 김숙은 "학교가 그 학교가 아니라 미국에 있는 진짜 배움이 있는 학교다"라고 반응했다.한편 이현이는 1983년생으로 올해 만 42세다. 2005년 슈퍼모델 대회를 통해 데뷔했으며, 2012년 삼성전자 엔지니어 홍성기와 결혼했다. 슬하에 두 아들을 두고 있으며, 두 아들은 연간 학비가 약 1000만원인 사립초등학교에 재학 중인 것으로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr