이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’

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그룹 코요태 신지가 달라진 얼굴형을 둘러싼 양악수술 의혹과 관련해 해명했다.19일 ‘어떠신지?!?’ 채널에는 신지가 오랜만에 치과 치료를 시작하는 모습이 담겼다.신지는 최근 입 모양이 달라 보인다는 반응과 함께 양악수술을 했다는 오해를 받았다며 치료 과정을 설명했다.그는 “오픈바이트라서 음식을 끊어 먹지 못한다”며 과거 치아 길이를 늘였다가 보기 좋지 않다는 반응에 치아를 조금씩 갈았다고 털어놨다.그러면서 “어금니가 높아져서 입을 다물 때 모양이 더 불편해 보였다”며 “턱 어금니를 좀 낮추고 위아래를 다 뜯어서 다시 새로운 치아로 만드는 작업을 할 거다”라고 밝혔다.신지는 “내가 봐도 입이 왜 저러지 궁금증이 생기더라”며 직접 치료에 나선 이유도 꺼냈다.담당 전문의는 신지의 구강 구조와 치료 과정을 설명하며 양악수술은 없었다고 강조했다. “보철 치료만 했다”고 선을 그은 그는 오픈바이트를 교정하면서 귀여웠던 이미지가 보다 성숙하게 달라졌고, 체중 감소까지 겹치면서 얼굴 인상이 크게 변해 보였다고 설명했다.이후 양악수술 여부를 확인하기 위한 엑스레이도 공개됐다. 전문의는 “턱관절 쪽에 아무것도 없이 깨끗하다”고 설명하며 수술 의혹에 선을 그었다.신지는 “가수로 활동한 지 벌써 28년이 됐다”며 세월의 흐름과 체중 변화, 치아 치료가 겹치면서 양악수술로 오해받은 것 같다고 돌아봤다. 이어 “양악수술이 기정사실화됐다”며 궁금증을 직접 풀고 싶었다고 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr