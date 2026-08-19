이미지 크게보기 사진 = 황정음 유튜브 채널

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배우 황정음의 짙은 아이돌 메이크업과 의상에 댓글 반응이 이어졌다.19일 황정음의 유튜브 채널에는 아유미와 함께한 영상이 공개됐다. 이날 두 사람은 이태원에서 만나 슈가 시절부터 이어진 우정을 이야기했다.황정음은 제니를 연상시키는 메이크업과 스타일링으로 등장해 눈길을 끌었다. 본인 역시 “제니가 되고 싶은 아이둘”이라며 웃음을 보였다.아유미와 대화를 이어가던 황정음은 “100% 클럽 복장”이라며 현재의 스타일을 스스로 언급했고, 두 사람은 과거 함께 클럽을 다니던 시절의 이야기도 꺼냈다.영상을 본 시청자들은 메이크업과 스타일링에 다양한 반응을 보였다. 특히 “사모님 같아”, “예쁜 얼굴 다 가린다”, “메이크업 너무 이상하다”, “샵 당장 옮겨요” 등의 댓글이 눈길을 끌었다.반면 “현역 아이돌 같다”, “너무 예쁘다”, “두 사람 케미가 좋다”는 반응도 이어지며 황정음과 아유미의 재회에 대한 관심도 나타났다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr