배우 황정음의 짙은 아이돌 메이크업과 의상에 댓글 반응이 이어졌다.
19일 황정음의 유튜브 채널에는 아유미와 함께한 영상이 공개됐다. 이날 두 사람은 이태원에서 만나 슈가 시절부터 이어진 우정을 이야기했다.
황정음은 제니를 연상시키는 메이크업과 스타일링으로 등장해 눈길을 끌었다. 본인 역시 “제니가 되고 싶은 아이둘”이라며 웃음을 보였다. 아유미와 대화를 이어가던 황정음은 “100% 클럽 복장”이라며 현재의 스타일을 스스로 언급했고, 두 사람은 과거 함께 클럽을 다니던 시절의 이야기도 꺼냈다.
영상을 본 시청자들은 메이크업과 스타일링에 다양한 반응을 보였다. 특히 “사모님 같아”, “예쁜 얼굴 다 가린다”, “메이크업 너무 이상하다”, “샵 당장 옮겨요” 등의 댓글이 눈길을 끌었다.
반면 “현역 아이돌 같다”, “너무 예쁘다”, “두 사람 케미가 좋다”는 반응도 이어지며 황정음과 아유미의 재회에 대한 관심도 나타났다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
19일 황정음의 유튜브 채널에는 아유미와 함께한 영상이 공개됐다. 이날 두 사람은 이태원에서 만나 슈가 시절부터 이어진 우정을 이야기했다.
황정음은 제니를 연상시키는 메이크업과 스타일링으로 등장해 눈길을 끌었다. 본인 역시 “제니가 되고 싶은 아이둘”이라며 웃음을 보였다. 아유미와 대화를 이어가던 황정음은 “100% 클럽 복장”이라며 현재의 스타일을 스스로 언급했고, 두 사람은 과거 함께 클럽을 다니던 시절의 이야기도 꺼냈다.
영상을 본 시청자들은 메이크업과 스타일링에 다양한 반응을 보였다. 특히 “사모님 같아”, “예쁜 얼굴 다 가린다”, “메이크업 너무 이상하다”, “샵 당장 옮겨요” 등의 댓글이 눈길을 끌었다.
반면 “현역 아이돌 같다”, “너무 예쁘다”, “두 사람 케미가 좋다”는 반응도 이어지며 황정음과 아유미의 재회에 대한 관심도 나타났다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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