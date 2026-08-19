사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 33기 출연자 영자와 옥순이 대화를 통해 솔직한 속마음과 극명히 대비되는 연애관을 공유하며 뜻깊은 시간을 가졌다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 33기_모솔들의 솔직한 심야 토크토크!'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영자와 옥순은 솔로 나라에서의 마음 변화와 과거 연애 경험에 대해 깊이 있는 대화를 나눴다.영자는 "외모가 듬직해 보이는 상철과 어른스러운 분위기를 지닌 영수에게 호감을 느끼고 있다"고 밝히면서도 "마음이 지속적으로 바뀌고 있어 확신보다는 상대방이 궁금한 단계"라고 덧붙였다.반면 옥순은 과거 짝사랑 경험은 있으나 고백하지 못했던 과거를 회상하며 자신이 모태솔로로 남게 된 성찰을 이어갔다. 연애를 하지 않는 동안 외로움을 크게 느끼지 않은 점과 더불어 상대에게 다가가려 할 때 스스로의 부족한 점을 먼저 생각하며 자책했던 습관이 관계 형성을 가로막았다고 털어놓았다.두 사람은 갈등 상황과 감정 표현 방식을 두고 서로 전혀 다른 연애 가치관을 드러냈다. 상대방이 다른 사람을 마음에 두고 있거나 관계가 진행 중이라면 자신의 마음을 접고 양보하겠다는 옥순의 입장에 대해 영자는 "끼어들지 않는 것은 양보가 아니다"며 자신의 마음이 확실하다면 상대에게 의사를 분명히 밝히고 기회를 직접 만들어보겠다는 적극적인 연애관을 조언했다.두 사람 사이가 모호하다면 직접 대화를 통해 상대의 마음을 계속 확인해 보는 것이 중요하다는 영자의 강조에도 옥순은 싸우고 싶지 않고 상대의 행복을 응원해 주고 싶다는 입장을 보였다.대화가 이어지면서 영자의 조언을 경청한 옥순은 관계의 문제를 스스로에게서만 찾으며 자신감을 잃었던 지난날의 태도를 돌아보았다. 출연진은 서로 문제를 자신의 탓으로 돌리지 말자고 다독였으며 솔로 나라에서 새로운 마음가짐으로 진정한 사랑을 찾자는 다짐과 응원을 주고받으며 토크를 성공적으로 끝맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr