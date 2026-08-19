사진= 유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처

사진= 유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처

배우 하지원이 유튜브 채널 '유인라디오'에 출연해 유인나와 15년 만에 재회하며 환상의 '여여 케미'를 선사했다.19일 공개된 '유인라디오' 영상에서 하지원은 레전드 드라마 '시크릿 가든'에 함께 출연했던 유인나와 15년 만에 재회해 반가운 인사를 나눴다. 서로를 오랜만에 만나 "더 예뻐졌다"라고 놀라워한 뒤, 하지원은 "유인나를 꼭 만나고 싶었는데 '유인라디오'에 출연하게 돼 너무 좋았다"라며 특별한 반가움을 표현했다. 유인나는 "하지원에 대해 표현할 때 '언니가 웃으면 세상이 웃는 것 같다'라고 소개할 정도로 미소가 아름다운 사람이었다"라며 "사실 '유인라디오' 초창기 회의 때 게스트로 부르고 싶다고 말한 '원픽' 언니"라며 애정을 드러냈다. 이에 하지원 또한 "오랜만에 만나니 애틋함이 밀려온다"라며 특별한 감정을 표현해 뭉클함을 자아냈다.직후 하지원은 유인나와 극중 '룸메이트'로 함께했던 레전드 드라마 '시크릿 가든'을 회상해 몰입도를 끌어올렸다. 유인나는 "첫 정극 드라마 도전이라 두려움이 있었는데 하지원 언니가 나를 '길 잃은 고양이'처럼 아껴주고 보살펴줬다"라며 고마움을 표현했다. 이에 하지원은 "당시 유인나가 현장에서 임하는 태도가 너무 예쁘고 '인사이트'가 멋지다고 생각해 더 잘해주고 싶었는데 촬영 스케줄이 너무 바쁜 탓에 잘 못 챙겨준 아쉬움이 있었다"라며 "이후로 유인나가 승승장구하는 모습을 멀리서 지켜보며 진심으로 응원하고 있었다"라고 밝혔다.나아가 유인나는 하지원이 유튜브 예능 '26학번 지원이요'의 120만 공약으로 '홈런' 무대를 선보여 큰 화제를 모았던 데 대해 "최근이라고 믿을 수 없을 정도의 '방부제 미모'였다"라는 감상평을 건넸다. 하지원은 "조명이 좋더라"라고 너스레를 떨다가도 "공약을 성실하게 이행하고 싶어서 안무 연습을 열심히 했고 의상, 헤어 등 스타일링에 직접 참여해 '톤 앤 매너'를 완성했고 실전 무대에서 안무는 까먹은 게 많지만 '기세'로 넘어갔다"라는 비하인드를 전했다. 이에 유인나는 "지금 아이돌로 데뷔해도 손색이 없다"며 "나랑 같이 그룹으로 데뷔하자"라고 즉석 제안했고 하지원은 "고민 좀 해보자"라고 긍정 시그널을 보여 폭소를 안겼다.더불어 MLB 펜웨이 파크에서 한국 배우 최초로 시구를 진행했던 데 대해서는 "마치 영화 속에서 시구 장면을 찍는 것 같았다"라며 "연습을 집요하게 한 끝에 정확한 스트라이크를 꽂아 넣었고 무엇보다 팀이 승리해 너무 다행이었다"라는 소감을 전했다.그런가 하면 하지원은 9월 2일 개봉하는 영화 '비광'에 대해 "야구선수 출신 중구(류승룡 분)와 파경 후 생계형 연예인으로 살아가는 톱스타 출신 배우 남미 역을 맡았다"라며 "남편이 밖에서 데리고 온 딸 동주(김시아 분)에게 연민을 느끼게 되는데, 8년 후 동주가 유력한 용의자로 거론된 사건에서 동주를 지키기 위해 모든 걸 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족애를 그린 영화"라고 설명했다. 이에 유인나와 고영배가 '관객 수 공약'을 묻자 하지원은 "실제로 공약을 이행해보니 함부로 하면 안 되더라"라며 경험에서 우러난 신중함을 보이기도 했다.마지막으로 하지원은 자신의 'TMI'에 대한 밸런스 토크를 진행하며 대중들이 모르는 다양한 모습을 소개한 뒤 유인나와 '잰말놀이'(발음하기 어려운 문장을 빠르고 정확하게 말하는 게임) 대결을 진행하며 승부욕을 발산하는 등 '반전 매력'을 대방출해 시선을 사로잡았다.한편 하지원은 오는 9월 2일 개봉을 앞둔 영화 '비광'으로 관객들과 새롭게 만난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr