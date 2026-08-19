사진 = 강예원 인스타그램

사진 = 강예원 인스타그램

사진 = 강예원 인스타그램

배우 강예원이 화이트 셔츠와 데님을 매치한 담백한 스타일링으로 자연스러운 분위기를 선보이며 시선을 사로잡았다.강예원은 최근 자신의 인스타그램에 "언젠가부터 아침형 인간이 되었고 요즘은 24시간도 모자라"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강예원은 콘크리트 벽을 배경으로 화이트 셔츠에 와이드 데님 팬츠를 매치한 채 한 손은 주머니에 넣고 다른 손으로 머리카락을 정리하는 포즈를 취하고 있다. 브라운 숄더백을 어깨에 멘 스타일링과 긴 생머리가 어우러지며 깔끔하면서도 편안한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 강예원은 같은 의상 차림으로 브라운 숄더백을 손에 들어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 미소를 띤 표정과 블랙 네일이 더해지며 단정한 스타일 속 포인트를 살렸다.마지막 사진에 강예원은 콘크리트 벽 앞에 전신이 담긴 모습이 담겼다. 강예원은 양손을 주머니에 넣고 브라운 숄더백을 어깨에 멘 채 여유로운 자세를 취했으며 와이드 데님 팬츠와 브라운 플랫폼 슈즈를 매치해 담백한 캐주얼 스타일을 완성했다.한편 강예원은 1979년생으로 올해 48세다. 2001년 SBS 드라마 '허니허니'로 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 최근 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 "눈 성형만 7번 했다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr