사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

방탄소년단(BTS) 뷔가 개성 넘치는 스타일링을 담은 여러 장의 사진으로 독보적인 분위기를 드러냈다.뷔는 최근 자신의 인스타그램에 "Texas cowboy"라는 멘트를 남기며 사진을 공개했다.공개된 사진 속 뷔는 붉은색 카우보이 모자를 깊게 눌러쓴 채 검은색 프린트 슬리브리스 상의와 블랙 가죽 팬츠를 매치하고 벽 앞에 서 있다. 모자 챙이 눈을 일부 가린 가운데 한 손을 앞으로 뻗어 손가락 총 모양의 포즈를 취했고, 팔과 어깨가 드러나는 스타일링과 허리의 장식 벨트가 강렬한 무드를 더했다.이어진 사진에서 뷔는 옆모습으로 같은 포즈를 취하고 있다. 검은 배경막과 천장이 함께 보이는 공간에서 팔을 곧게 뻗은 자세가 시선을 끌었고, 모자 뒤로 길게 늘어진 장식과 슬리브리스 뒤쪽에 연결된 흰색 끈 디테일이 독특한 스타일을 완성했다.다음 사진에서 뷔는 접이식 의자에 앉아 한 손으로 귀를 만지고 있다. 붉은색 모자를 그대로 착용한 채 고개를 살짝 숙인 모습이며, 강한 조명 아래 블랙 가죽 팬츠와 프린트 상의가 더욱 선명하게 드러나 무대 뒤 대기 중인 순간을 담아냈다.마지막 사진에서 뷔는 거울을 바라보며 셀카를 촬영하고 있다. 이번에는 베이지색 카우보이 모자와 자수 장식이 들어간 블랙 웨스턴 셔츠, 찢어진 연청 데님 팬츠를 착용했으며 거울 너머 텐트 형태의 공간과 주변 스태프 일부가 함께 담겨 자연스러운 백스테이지 분위기를 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr