사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 배우 정해인이 신세경과 호흡을 맞추는 차기작을 언급했다.18일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에는 드라마 '이런 엿같은 사랑'의 주역 정해인과 허성태가 게스트로 출연해 유재석, 유연석을 만났다.이날 유연석은 정해인에게 여름휴가 계획이 있는지 물었다. 정해인은 "이제 또 다른 촬영에 들어가서 못 간다"며 휴가 대신 차기작 촬영에 돌입한다고 밝혔다.정해인이 선택한 작품은 신세경과 함께 출연하는 영화 '러브 바이러스'다. 정해인은 "신세경과 '러브 바이러스'를 찍는다"고 소개했고, 유재석은 "해인이는 계속 러브네"라고 너스레를 떨었다.이에 정해인은 "이번에는 제대로 된 러브다. 액션도 없다"고 강조했다. 그동안 여러 작품에서 강도 높은 액션 연기와 피 분장을 소화해온 그는 "피 분장을 안 하는 게 너무 오랜만이다. 피 분장을 안 해서 너무 좋다"며 밝은 미소를 보였다.정해인은 앞서 유연석과의 인연도 공개했다. 두 사람이 각각 다른 작품을 촬영할 당시 촬영장이 인접해 있다는 사실을 알고 정해인이 직접 인사를 하러 찾아갔다는 것. 유연석은 "금방 와서 인사하더라"고 회상했고, 유재석은 "해인이가 인사성이 밝다"며 그의 살가운 성격을 칭찬했다.유연석은 정해인과 허성태가 출연한 '이런 엿같은 사랑'의 설정에도 관심을 보였다. 작품에 기억을 잃은 여성이 정해인을 남자친구로 착각하는 이야기가 담겼다는 설명을 듣자 그는 "기억을 잃었는데 눈을 떠보니 해인이가 내 남자친구면 너무 좋겠다"고 말해 웃음을 안겼다.정해인이 피 분장에서 벗어난 기쁨을 드러낸 것과 달리 허성태는 오랜만에 피가 튀는 악역 연기를 만끽했다. 약 3년 만에 빌런으로 돌아왔다는 허성태는 "안 할 때는 몰랐는데 얼굴에 피가 튀니까 '그래, 이 맛이야' 싶었다. 너무 재미있었다"고 털어놨다.두 배우의 상반된 반응에 현장에는 웃음이 터졌다. 액션과 피 분장을 내려놓고 신세경과 본격적인 로맨스에 나서는 정해인과 오랜만의 빌런 연기에 짜릿함을 느낀 허성태가 각자의 차기 행보에 기대감을 높였다.한편 '이런 엿같은 사랑'은 최근 주연 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란으로 홍보 일정에 차질을 빚었다. 여파로 하영과 정해인의 인터뷰가 취소된 가운데 정해인은 유튜브 예능 '살롱드립'에 홀로 출연하고, 허성태와 함께 '틈만나면,'에 나서는 등 작품 홍보에 힘을 보탰다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr