안재현이 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

김풍이 뜻밖의 고백으로 안재현과 뮤지를 당황하게 한다./사진제공=KBS Joy

김풍이 뜻밖의 고백으로 안재현과 뮤지를 당황하게 한다.오는 19일 밤 8시 방송되는 KBS Joy 예능 '끼리끼리'에서는 식사하던 김풍이 "난 아직 죄인이거든"이라며 사연을 털어놓는다.김풍, 뮤지, 안재현이 식사하며 대화를 나누던 중 김풍은 "난 아직 죄인이거든"이라고 말한다. 이를 들은 안재현은 "큰 벌 받을 거야"라며 그의 행동에 동의하기 어렵다는 반응을 보인다. 김풍이 어떤 사연을 꺼냈을지 궁금증을 높인다.해초 비빔밥을 먹던 김풍은 "나만 이렇게 살 수 없어"라며 뮤지와 안재현에게 마요네즈를 곁들여 먹어볼 것을 권한다. 여기에 물회와 어울리는 조합까지 추천하며 두 사람의 선택을 재촉한다.김풍의 권유에 뮤지와 안재현이 어떤 선택을 내릴지 관심이 쏠린다. 의미심장한 고백부터 남다른 음식 조합까지 이어진 세 사람의 식사 현장은 방송에서 확인할 수 있다.'끼리끼리'는 오는 19일 밤 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr