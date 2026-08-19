2AM 이창민이 자신의 금전운과 가수 활동에 대한 고민을 털어놓고 점사를 받았다./사진=텐아시아DB

2AM 이창민이 자신의 금전운과 가수 활동에 대한 고민을 털어놓고 점사를 받았다./사진제공=SBS Plus

2AM 이창민이 자신의 금전운과 가수 활동에 대한 고민을 털어놓고 점사를 받았다.SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 33회에서는 '원한'을 주제로 신다은과 이창민이 출연해 고민을 이야기했다.MC 이국주는 "살면서 가장 크게 배신당했다 싶은 순간이 있나"라고 물었다. 이창민은 "사람에 대해서 세 번 정도 꼭 확인한다. 말실수하더라도 그럴 수 있다고 생각한다. 그러다가 네 번째까지 비슷한 상황이 벌어지면 (관계를) 아예 끊어버린다"라고 답했다. 이에 무속인은 "한 번 배신하고 상처 준 사람은 그 관계가 지속되지 않는다"라며 공감했다.이창민을 살펴본 무속인은 "가수를 하면서 두 번은 포기했을 거다. 돈복이 있는 사주고 50대부터는 금전이 많이 들어온다. 몇 층짜리 건물이 생길 거다"라고 점쳤다. 이를 들은 이창민은 환한 미소를 지었다.이어 이창민은 트로트 가수로서의 활동 방향에 대해서도 물었다. 그는 "힘들 때 트로트가 힘이 많이 됐다. 발라드 가수로 19년을 했고 팀(2AM)도 콘서트를 하고 있다. 트로트라는 장르를 개인적으로 도전하고 있는 게 맞는 건지, 좋은 곡이 들어올 수 있는 운이 있는 건지 이 두 가지를 가장 물어보고 싶다"라고 말했다.무속인은 "변화를 잘 준 거 같다. 어차피 본인이 곡을 쓰지 않냐. 내년에는 뭔가 더 변화가 생기지 않을까 싶다"라고 내다봤다.신곡 제목에 대한 조언도 이어졌다. 무속인은 "(신곡) 제목 처음 두 글자의 초성을 가르쳐드리면, 0이나 0으로 시작하는 제목을 선택하면 도움이 될 거다"라고 귀띔했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr