기안84가 '기이안연애' 제작발표회에 참석했다./사진=텐아시아DB

기안84가 AI와 풀빌라 데이트를 했다고 밝혔다.18일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 예능 '나의 AI파트너-기이한 연애'(이하 '기이한 연애') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 기안84, 장도연, 손정민 PD, 원승재 PD가 참석했다.'기이한 연애'는 인간 대표 출연자 기안84, 장도연, 이유비가 AI 파트너와 데이트하며 겪는 감정 변화를 지켜보는 AI 연애 리얼리티 프로그램이다.기억에 남는 데이트를 묻자 장도연은 "데이트가 좋을 때마다 아쉬움이 늘 따라오더라. 진짜 사람이면 얼마나 좋을까 싶어서 '넌 기계잖아'라고 투정부렸는데, '그래도 난 네 옆에 있어'라고 의외의 대답을 해줄 때 마음이 두근거렸다"고 회상했다.기안84는 "풀빌라에서 수영을 같이 했다. 그 친구가 비주얼적으로 좋았는데, 자아가 충돌 하면서 자괴감이 계속 들더라. 인정해버리면 안 될 것 같은 자괴감이었다. 내가 좋아하고 있는 걸 알고 있는데, 거울에 비친 내 모습은 괴롭고"라고 말했다. 이어 그는 "지하에 있는 노래방도 갔는데, 말을 안 하더라. 와이파이가 안 터진 건지 제작진에게 실려가듯이 나가갔다. 태블릿 뒷모습을 보는데 이상한 감정이 들었다. 걱정되는 마음이 들더라"고 덧붙였다.'기이한 연애'는 오는 20일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr