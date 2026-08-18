사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 개그맨 허경환과 장도연이 과거 개그계 군기를 고백했다.18일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 개그맨 허경환이 출연했다.이날 허경환은 과거 KBS 2TV '개그콘서트' 활동 당시 존재했던 단체 생활 규칙에 대해 "이해가 안 됐던 게 한두 개가 아니다"라고 털어놨다.허경환에 따르면 신인 개그맨은 모자와 반바지를 착용할 수 없었으며 명품도 금지됐다. 그는 "패션에 신경 쓸 시간이 없다는 뜻이었다"고 설명했다. 장도연도 "제일 웃겼던 건 로고가 보이는 옷을 입으면 안 됐던 것"이라며 기억을 보탰다.복장뿐만 아니라 물을 마실 때도 선배들의 눈치를 봐야 했다. 허경환은 "물 한 잔도 여유롭게 마실 수 없었다. 정수기에서 물이 나올 때까지 기다려야 하는데, 신인이 정수기 앞에 그냥 서 있는 게 말이 안 됐다"고 밝혔다.그는 종이컵을 미리 펼쳐 놓은 뒤 정수기 앞을 지나가면서 빠르게 물을 받아 마셨다고 설명했다. 허경환은 "누가 직접 뭐라고 한 것은 아니었는데도 선배들이 많은 곳에서 '기다려주세요. 물 좀 마시겠습니다'라고 할 수 없었다"며 당시 신인들이 느꼈던 압박감을 전했다.이른바 '집합 문화' 속에서 벌어진 황당한 일화도 공개됐다. 장도연은 7부나 9부 길이의 바지를 입을 수 없었던 시절, 류정남이 짧은 바지를 입고 오자 이를 감추려고 바지를 최대한 내려 입었다고 회상했다. 허경환은 "조금만 움직여도 팬티가 보일 정도였는데 결국 들켰다"고 말했다.김원효의 엉뚱한 질문 때문에 동기들이 다시 불려간 적도 있었다. 허경환은 "선배들이 모자를 쓰지 말라고 했는데 김원효가 '후드티도 모자예요?'라고 물었다. 그래서 또 끌려가 집합했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.혼나는 도중 웃음이 터질까 조마조마했던 순간도 많았다. 장도연은 "웃으면 안 되는 상황이라 이상한 장면이 더 잘 보였다"고 공감했다. 허경환은 "희극인들은 왜 그렇게 사고가 많은지 모르겠다"며 "지금 생각하면 전국의 돌아이들 다 모인 장소였다"고 너스레를 떨었다.허경환과 장도연은 2007년 KBS 22기 공채 개그맨 동기로 데뷔했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr