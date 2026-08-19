사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

배우 윤진이가 과거 춘천에서 봉고차에 쫓겨 위험에 처했던 경험을 털어놨다.18일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '강원도 여행이라 쓰고 민둥산에서 죽을 뻔했다고 읽는다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤진이는 어머니에게 아이들을 맡기고 남편과 1박 2일 강원도 여행을 떠났다. 숙소 주변을 산책하던 그는 과거 춘천에서 촬영을 마친 뒤 홀로 걷다가 겪었던 아찔한 일을 떠올렸다.윤진이는 "닭갈비를 먹고 너무 배불러서 혼자 걷고 오겠다고 나갔다. 그런데 봉고차 한 대가 계속 따라왔다"고 밝혔다. 이상한 낌새를 느끼고 멈추자 차량도 함께 멈췄고, 방향을 바꾸자 다시 따라오기 시작했다는 것.그는 식당까지 남은 거리가 생각보다 멀어 불안해하던 중 자신을 찾아 나온 매니저와 마주쳤다. 그러나 봉고차가 계속 다가오자 두 사람은 위협을 감지하고 차를 향해 전력 질주했다.윤진이는 "차를 돌아보지도 않고 무작정 뛰었다. 차에 타고 나니 손과 발이 떨렸다"며 "그날 잠도 못 잤다"고 회상했다. 이후 해당 장소가 CCTV도 없는 사각지대라는 이야기를 들었다는 그는 "나 실종될 뻔했다. 그때 이후로는 혼자 나가지 않는다"고 털어놨다.다음 날 윤진이는 남편과 민둥산 등반에 나섰다. 약 40분 코스로 예상했지만 가파른 경사가 이어지자 그는 "아차산과는 완전히 다르다"며 시작부터 힘겨워했다. 여러 차례 포기할 뻔했지만 끝까지 산을 오른 윤진이는 정상에 펼쳐진 경관을 보고 "스위스에 온 것 같다. 등산을 왜 하는지 알 것 같다"고 감탄했다.하산할 때 이용할 수 있는 버스가 있다는 사실을 뒤늦게 알게 된 그는 "바보같이 다 올라왔다"며 허탈해했다. 이후 지역 음식을 맛보며 고된 민둥산 등반과 강원도 여행을 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr