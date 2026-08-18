사진=고소영 유튜브

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배우 장동건이 보정 애플리케이션으로 촬영한 사진 탓에 불거진 성형설을 직접 해명했다.18일 고소영 유튜브 채널에는 '방송 최초 동반 출연! 장동건, 고소영이 그동안 못했던 이야기 (첫만남, 비밀연애)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 지인들을 초대해 이야기를 나누는 새 코너 '고소영쇼'를 소개하며 첫 번째 게스트로 남편 장동건을 초대했다. 장동건이 등장하자 제작진은 "실물을 보고 깜짝 놀랐다"며 최근 온라인상에서 제기된 그의 성형 및 시술 의혹을 언급했다.이에 고소영은 "오늘 되게 노력 많이 하고 나왔다. 미용실도 다녀오고 어제 괄사도 했다"고 밝혔다. 장동건도 "성형수술을 한 것으로 되어 있기 때문에"라며 화면에 잘 나오기 위해 신경 썼다고 너스레를 떨었다.고소영은 장동건의 출연을 설득한 이유 역시 성형설 때문이었다고 털어놨다. 그는 "솔직히 그걸 해명해야 한다고 생각해서 '자기야, 나오자'고 했다"고 말했다. 논란의 발단이 된 사진에 대해서는 "보정 앱으로 찍은 사진이다. 당연히 모든 사람이 앱으로 촬영한 것을 알 거라고 생각했는데 일이 너무 일파만파 커졌다"고 설명했다.장동건은 처음에는 외모를 둘러싼 의혹을 대수롭지 않게 여겼지만, 아버지의 전화를 받고 상황의 심각성을 실감했다고 밝혔다. 그는 "다음 날 아버지가 전화하셨다. 사실 아버지를 3일 전에 뵀는데 '너는 하루 사이에 얼굴에 무슨 짓을 한 거냐'고 하시더라"고 전해 웃음을 안겼다.불과 며칠 전 직접 얼굴을 본 아버지까지 사진 속 모습을 믿었다는 것. 장동건은 "그때 사람들이 이걸 믿는구나 싶었다"며 "작품이 개봉할 때보다 전화를 더 많이 받았다"고 당시 쏟아진 주변의 연락을 떠올렸다.결국 장동건의 달라 보였던 얼굴은 성형이나 시술이 아닌 과도한 보정 효과로 빚어진 해프닝이었다. 고소영은 잘못 알려진 내용을 바로잡아야 한다는 명분이 생겼다고 강조했고, 장동건은 결혼 후 처음으로 아내와 동반 토크에 나서 직접 의혹을 해소했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr