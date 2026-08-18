유재석이 재정비를 요청한다./사진제공=SBS

유재석이 재정비를 요청한다./사진제공=SBS

유재석이 배우 허성태가 뜻밖의 ‘심약미’에 재정비를 요청한다.18일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과 함께 틈친구 정해인, 허성태가 서울 동작구의 틈새 시간을 찾는다.허성태는 시작부터 작은 손풍기 하나로 더위와 사투를 벌이는 짠한 모습으로 유재석의 장난기를 자극한다. 이어 허성태는 복싱 시범을 보이는 정해인의 뒤에서 나홀로 수줍게 펀치를 휘두르다 유재석의 레이더망에 걸린다. 유재석은 “성태야, 나와서 너도 같이 해”라며 손을 잡아끈다. 허성태가 빙수를 먹다 말고 두통을 호소하자, 유재석은 “성태가 캐릭터는 빌런인데 더위에 약해, 얼음에 약해, 빌런 치고 약해”라며 놀린다.허성태는 게임 도중 스스로 바보를 자처한다. 허성태의 심약미를 자극한 주범은 ‘복싱 글러브 탁구 게임’이다. 허성태는 넘치는 의욕으로 라인아웃을 연발하는가 하면, 무릎까지 철푸덕 꿇으며 온몸으로 슬랩스틱을 선보인다. 이에 허성태는 “(나는) 바보다, 바보 성태. 우리 엄마가 좋아하겠다”라며 셀프 디스까지 날린다. 결국 유재석은 체력이 방전된 허성태의 모습에 “성태야 우리 잠깐만 시간을 갖자”라며 재정비 타임까지 요청한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr