사진 = 오연수 인스타그램

사진 = 오연수 인스타그램

사진 = 오연수 인스타그램

사진 = 오연수 인스타그램

배우 오연수가 소소한 일상부터 촬영 준비 현장, 반려견과 함께한 순간까지 담은 사진을 공개하며 자연스러운 매력을 전했다.오연수는 인스타그램에 "🙌🎥📺🎬"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 오연수는 베이지색 벽면에 적힌 'LAH BAKERY SHOP' 로고 옆 나무 벤치에 앉아 위쪽을 바라보고 있다. 넉넉한 화이트 티셔츠와 연청 데님 팬츠를 매치하고 블랙 안경과 브라운 숄더백을 착용했으며 붉은 목걸이와 작은 레드 쇼핑백이 심플한 스타일에 포인트를 더했다. 벽 조명이 비추는 공간과 편안한 자세가 어우러져 담백한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서는 메이크업룸에서 셀카를 남겼다. 조명이 켜진 거울 앞 메이크업 테이블 위에는 다양한 브러시와 화장품이 놓여 있고, 화이트 상의를 입은 오연수는 카메라를 향해 옅은 미소를 지으며 깔끔한 단발 헤어와 또렷한 이목구비를 드러냈다.이어 공개된 사진에서는 검은 뿔테안경을 착용한 채 도심 거리를 배경으로 셀카를 촬영했다. 뒤편에는 건물과 간판, 횡단보도, 차량이 함께 담겼고, 붉은 목걸이와 자연스러운 미소가 편안한 일상의 한 장면을 전했다.마지막 사진에는 실내 소파 위에 앉은 흰색 반려견과 함께한 모습이 담겼다. 네이비 캡 모자를 눌러쓴 오연수는 고개를 살짝 숙인 채 반려견을 바라보고 있으며, 환하게 웃는 반려견의 표정과 나란히 담긴 모습이 따뜻한 분위기를 자아냈다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "여신", "언제나 아름다우신 언니", "언니 너무 예쁘세요" 등의 댓글을 남기며 변함없는 미모와 근황에 응원을 보냈다.한편 오연수는 1971년생으로 '55세'이며 1998년 배우 손지창과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 오연수는 현재 유튜브 채널 '오연수'를 운영하며 팬들과 활발한 소통을 이어오고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr