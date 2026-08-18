사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 아들의 돌발 행동을 본 뒤 자신의 육아 방식을 되돌아봤다.18일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '낯선 휴가지서 아프다,웃다.. 다사다난한 황보라의 여름방학ㅣ김용건 별장, 현실육아'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라가 가족과 함께 시아버지인 배우 김용건의 양평 별장을 찾아 여름휴가를 보내는 모습이 담겼다. 황보라는 아들 우인 군과 마트에서 장을 보고 수박을 먹는가 하면, 잔디밭과 계곡에서 자연을 만끽했다. 물놀이와 체험 수업에도 참여하며 여유로운 시간을 보냈다.황보라는 양평에서의 육아가 서울 생활과 다르다고 털어놨다. 그는 "서울에서는 토요일과 일요일에 어린이집이 쉬면 어디서 어떻게 놀아줘야 할지, 어떻게 시간을 보내야 할지 생각한다"고 밝혔다.이어 "여기서는 눈을 뜨면 잔디에서 놀다가 앞에 있는 커피숍에 가고, 걷다가 계곡에도 간다"며 "서울에서는 시간에 쫓겼는데 여기에서는 마음의 여유가 생긴다"고 이야기했다. 평소 아들을 데리고 어디에 가야 한다는 강박과 불안이 있었지만, 자연 속에서는 그런 부담이 사라졌다는 것.황보라는 "초등학교에 들어가기 전에 여기서 살아야 하나 싶다. 고즈넉한 곳에서 자연과 함께 살아야 하나 하는 생각도 많이 든다"고 고민을 내비쳤다. 일 때문에 현실적인 제약이 있음에도 자녀를 위해서라면 새로운 선택을 할 수 있을 것 같다고 덧붙였다.여유로운 휴가를 마치고 서울로 돌아온 황보라는 다시 현실 육아와 마주했다. 친정어머니가 우인 군을 돌보던 중, 아들이 할머니의 얼굴을 향해 침을 뱉는 돌발 행동을 한 것.이를 본 황보라는 즉시 "어떻게 할 거야. 엄마랑 약속했지"라며 아들을 제지했다. 그는 "침 퉤 할 거야, 안 할 거야?"라고 단호하게 물으며 같은 행동을 반복하지 않도록 훈육했다. 손자가 더 혼날 것을 걱정한 황보라의 어머니는 대신 "안 할 거야"라고 답하며 상황을 수습했다.황보라는 이후 자막을 통해 "제가 버릇없게 키웠나 싶어 되돌아보게 되더라"고 솔직한 심경을 전했다. 아이의 행동을 가볍게 넘기지 않고 곧바로 잘못을 알려준 그는 예상치 못한 순간 자신의 양육 태도까지 돌아보며 현실 육아의 고민을 드러냈다.한편 황보라는 배우 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 김영훈과 2022년 결혼, 슬하에 아들 우인 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr