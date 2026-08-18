사진=고소영 유튜브

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배우 장동건이 아내 고소영에게 고마움과 미안함을 전하며 결혼 생활을 돌아봤다.18일 고소영 유튜브 채널에는 '방송 최초 동반 출연! 장동건, 고소영이 그동안 못했던 이야기 (첫만남, 비밀연애)'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 고소영은 새롭게 선보이는 토크 코너 '고소영쇼'의 첫 게스트로 남편 장동건을 초대했다. 결혼 후 처음으로 카메라 앞에 나란히 앉은 두 사람은 서로에게 가장 고마운 점을 이야기하며 진솔한 마음을 드러냈다.먼저 고소영은 장동건에 대해 "계기가 있어서가 아니라 항상 든든하다"고 밝혔다. 그는 "내가 무슨 일이 있거나 마음이 좋지 않을 때 말하지 않아도 옆에 항상 내 편이 있어 주는 느낌"이라며 "위안을 주는 울타리가 되어줘서 늘 고맙게 생각한다"고 말했다.아내의 고백을 들은 장동건은 "감사합니다"라고 답했다. 고소영이 "처음 들었다"고 반응하자 장동건은 결혼 생활 초반 자신의 모습을 솔직하게 되짚었다.장동건은 "초반에는 내가 훨씬 더 많이 알고, 더 잘할 수 있다는 오만함이 있었던 것 같다"며 "살다 보니 그렇지 않다는 것을 알게 됐다"고 털어놨다. 그러면서 "지금 생각하면 아찔했던 순간도 굉장히 많다"고 고백했다.그는 "소영 씨가 아니었다면 지금 내가 이렇게 꾸려나갈 수 있었을까 싶을 정도로 아찔하다"며 가정의 중심을 잡아준 고소영에게 감사한 마음을 표현했다. 아내를 "현명한 점이 많은 사람"이라고 치켜세운 장동건은 "나를 보면서 얼마나 답답했을까 생각하면 미안하기도 하다"고 덧붙였다.고소영은 겉으로 보이는 이미지와 달리 장동건이 주변 사람을 좋아하고 분위기에 쉽게 휩쓸리는 편이라고 설명했다. 장동건도 자신이 생각보다 기분파라는 말에 동의했다. 두 사람은 서로 다른 성향을 인정하면서도 부부가 각자의 중심을 잡아주는 역할을 해왔다고 입을 모았다.한편 고소영과 장동건은 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr