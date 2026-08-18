제로베이스원 리더 성한빈이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 5인조 재편 후 처음으로 'KCON' 무대에 올랐다./사진제공='KCON LA 2026' 캡처, 웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 5인조 재편 후 처음으로 'KCON' 무대에 올랐다./사진제공='KCON LA 2026' 캡처, 웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 5인조 재편 후 처음으로 'KCON' 무대에 올랐다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 지난 14일(이하 현지시간)부터 16일까지 미국 로스앤젤레스에서 열린 'KCON LA 2026'에 참석했다.제로베이스원은 둘째 날 본 공연의 헤드라이너로 무대에 올랐다. 스와로브스키와 협업한 의상을 착용한 데 이어 미니 6집 '어센드-(Ascend-)' 수록곡 '이그조틱(Exotic)' 무대를 최초 공개했다.멤버별 개성을 살린 유닛과 솔로 무대도 펼쳐졌다. 성한빈, 석매튜, 박건욱은 저스틴 팀버레이크의 '섹시백(SexyBack)'을 커버했다. 김지웅은 솔로곡 '클로저(CLOSER)'를, 김태래는 아이유의 '러브 윈즈 올(Love wins all)'을 각각 선보였다.이어 '톱 5(TOP 5)', '닥터! 닥터!(Doctor! Doctor!)', '브이 포 비전(V for Vision)', '슬램덩크(SLAM DUNK)', '제로 투 헌드레드(Zero To Hundred)' 등 완전체 무대로 공연을 채웠다. 멤버들은 관객들과 호흡하며 무대를 이어갔다.리더 성한빈은 'KCON LA 2026' 글로벌 앰배서더로 활약했다. 본 공연 MC까지 맡은 그는 안정적인 진행으로 현장을 이끌었다. 박건욱은 첫째 날 본 공연에서 '엠카운트다운' MC 소정환, 계훈과 함께 크러쉬의 '러시 아워(Rush Hour)' 무대를 꾸몄다.석매튜는 에드워드 리 셰프의 토크쇼에 게스트로 출연했다. 두 사람은 한국 음식에 관한 이야기를 나누고 포장마차와 어울리는 플레이리스트를 직접 구성했다. 석매튜는 깜짝 라이브도 선보였다.제로베이스원은 이번 'KCON LA 2026'에서 헤드라이너 공연을 비롯해 유닛·솔로 무대, MC, 토크쇼 등 다양한 일정에 참여하며 현지 팬들과 만났다.제로베이스원은 2023년 9인조로 데뷔한 뒤 올해 3월 기존 체제의 활동을 마무리하고 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱의 5인조로 재편됐다. 이번 'KCON LA 2026'은 5인 체제로 처음 참석한 KCON이라는 점에서도 의미를 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr