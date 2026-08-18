사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

에스파 윈터가 금발 헤어와 자연스러운 일상을 담은 사진으로 독보적인 분위기를 전했다.윈터는 인스타그램에 "🤍"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 첫 번째 사진에서 윈터는 은은한 조명이 비치는 거울 앞에서 셀카를 촬영하고 있다. 민트와 화이트 스트라이프 패턴의 브이넥 니트를 착용한 채 레드 컬러 스마트폰을 들고 고개를 살짝 뒤로 기울린 모습이 담겼으며 짧은 금발 헤어와 자연스러운 표정이 어우러져 꾸밈없는 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 윈터는 바닷가 난간 옆 바위에 앉아 손에 든 물건을 바라보고 있다. 머리를 뒤로 묶은 금발 헤어와 같은 스트라이프 니트 차림으로 잔잔한 바다를 배경 삼아 햇살을 맞고 있으며, 물결이 펼쳐진 풍경과 차분한 옆모습이 여유로운 분위기를 전했다.마지막 사진에서 윈터는 다시 거울 앞에 서서 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 단정한 단발 금발 헤어와 브이넥 니트 아래 레이어드한 회색 이너가 자연스럽게 드러났고, 화장기 없는 듯 담백한 표정과 심플한 배경이 윈터 특유의 맑은 비주얼을 더욱 돋보이게 했다.팬들은 "인형 같아요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 귀여워", "내 가수 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 2001년생으로 25세인 윈터가 속한 에스파는 미국 시카고 그랜트 파크에서 열린 '롤라팔루자 시카고' 무대에 올라 글로벌 팬들을 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr