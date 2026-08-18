사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 햇살 가득한 동네 카페에서 여유로운 일상을 공유하며 청순한 분위기를 전했다.29기 옥순은 인스타그램에 "어느덧 가을 ! 동네에 너무 예쁜 카페가 생겼어요 야호"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 29기 옥순은 카페 창가에 놓인 라탄 방석에 앉아 아이스커피를 내려다보며 차분한 시간을 보내고 있다. 그레이 슬리브리스 톱에 화이트 팬츠를 매치한 담백한 스타일과 자연스럽게 묶은 로우번 헤어가 편안한 분위기를 완성했고 옆에 놓인 블랙 숄더백이 심플한 무드를 더했다. 창밖으로는 붉은 벽돌 건물과 골목 풍경이 이어지고 햇살이 스며든 공간이 한층 여유로운 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 29기 옥순은 같은 자리에 앉아 카메라를 바라보며 잔잔한 미소를 짓고 있다. 어깨에 블랙 숄더백을 멘 채 한 손을 가볍게 올린 자연스러운 포즈와 맨발로 편안하게 앉아 있는 모습이 꾸밈없는 매력을 더했고 창가 아래 놓인 아이스커피와 골목을 배경으로 한 풍경이 일상의 한 장면을 담아냈다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 카페 앞 골목을 걸으며 뒤를 돌아보고 있다. 벽돌 외관의 카페와 입간판이 함께 담긴 거리에서 블랙 숄더백을 메고 자연스럽게 발걸음을 옮기는 모습이 여유로운 분위기를 전했고, 단정하게 묶은 헤어와 미니멀한 착장이 깔끔한 비주얼을 더욱 돋보이게 했다.마지막 사진에서 29기 옥순은 카페 입구 옆에 서서 한 손으로 이마 위를 가볍게 가린 채 햇살을 바라보고 있다. 노란 차양과 푸른 하늘, 울창한 나무가 어우러진 거리 풍경 속에서 슬림한 실루엣과 블랙 숄더백이 조화를 이루며 담백하면서도 세련된 분위기를 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "볼때마다 이쁘세요", "너무 예뻐", "가녀링 팔뚝", "언제나 예쁘세요", "옥순님 넘 예뻐요" 등의 댓글을 남기며 변함없는 미모에 감탄을 보냈다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 당시 '인기녀'로 거듭난 후 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.한편 1989년생인 29기 옥순은 간호사로 재직 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr