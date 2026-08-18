사진 = 장서희 인스타그램

배우 장서희가 비 내리는 촬영 현장에서 커피차를 배경으로 한 근황을 공개하며 밝은 미소를 전했다.장서희는 최근 인스타그램에 "앗 대경의 덫! '욕망의 덫' 이대경 감독님 지인이 보낸 커피차 센스! ㅋㅋ"라는 멘트와 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에서 장서희는 검은 우산을 든 채 커피차 앞에 서서 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 하늘색 셔츠에 화이트 미니스커트를 매치한 깔끔한 스타일과 화이트 슬리퍼를 신은 편안한 차림이 어우러졌으며, 단정한 단발 헤어가 청순한 분위기를 더했다.비에 젖은 바닥과 주변 풍경이 촬영 현장의 분위기를 그대로 담아냈고, 커피차 한쪽에는 '대경의 덫' 포스터가 크게 설치돼 있어 시선을 끌었다. 옆에는 화분이 놓여 있고 커피차 간판과 함께 현장의 공간감이 자연스럽게 이어지며, 장서희는 우산을 든 채 포스터 옆에 나란히 서서 환한 표정으로 여유로운 순간을 남겼다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "좋은연기 감사합니다", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "~즐감하고 있습니다" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.한편 장서희는 KBS2TV 드라마 '욕망의 덫'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr