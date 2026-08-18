엠넷 댄스 서바이벌을 연출한 최정남 PD가 우승 혜택으로 'MAMA'(마마) 무대 연출 기회를 제공하는 이유를 밝혔다./사진제공=엠넷

엠넷 댄스 서바이벌을 연출한 최정남 PD가 우승 혜택으로 'MAMA'(마마) 무대 연출 기회를 제공하는 이유를 밝혔다./사진제공=엠넷

엠넷 댄스 서바이벌을 연출한 최정남 PD가 우승 혜택으로 'MAMA'(마마) 무대 연출 기회를 제공하는 이유를 밝혔다.18일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔 컨벤션홀에서는 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파') 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 최정남 PD를 비롯해 안무가 10인 나인, 레난, 바다, 백구영, 베이비주, 시미즈, 인규, 정민준, 캐스퍼, 해쉬가 참석했다.최정남 PD는 우승 혜택을 묻는 말에 "단 한 명의 우승자가 나온다. 우승자에게는 글로벌 시상식 오프닝 연출 기회가 주어진다. 연출을 할 수 있도록 지원금도 전달할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "아무래도 디렉터들이 서바이벌 여정을 굉장히 힘들게 보내기 때문에 리프레시할 수 있도록 '리프레시 트립'도 만들어 혜택으로 제공하려고 한다"고 덧붙였다.이번 프로그램에는 기존 방송 출연을 통해 대중적 인지도와 팬덤을 확보한 댄서부터 상대적으로 방송 노출이 적었던 참가자까지 함께한다. 이에 투표 과정에서 인지도에 따른 유불리가 발생할 가능성에 관한 질문도 나왔다.최 PD는 "내부적으로 고민을 많이 했다. 얼굴이 많이 알려진 분도 계시고 새롭게 모습을 보여주는 분들도 있다"며 "이번 프로그램의 투표 시스템은 무기명으로 진행한다"고 설명했다. 이어 "과거 투표 방식이 어떤 크루가 더 잘했는지를 평가했다면 이번에는 작품을 두고 경쟁한다. 어떤 작품이 더 뛰어난지를 평가하는 방식"이라고 차이점을 짚었다.CJ ENM이 주최하는 'MAMA' 출연이 우승 혜택으로서 어떤 의미를 갖는지에 관해서도 설명했다. 최 PD는 "안무가분들이 프로그램 안에서는 연출할 수 있는 공간에 한계가 있다"며 "가장 큰 무대에서 가장 많은 관객과 함께 자신이 그린 콘셉트를 직접 연출해보는 것은 강점이 될 수 있다. 안무가분들이 자기 생각과 그림을 표현할 기회이기 때문에 혜택이라고 생각했다"고 밝혔다.'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'는 18일 오후 10시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr