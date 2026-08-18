사진 = 이채민 인스타그램

사진 = 이채민 인스타그램

사진 = 이채민 인스타그램

사진 = 이채민 인스타그램

키 190cm로 알려진 배우 이채민이 넷플릭스 '대환장 기안장' 관련 현장 비하인드 사진을 공개하며 훈훈한 비주얼과 다채로운 매력을 전했다.이채민은 인스타그램에 "대체 등산을 왜 하는 건데?대체 왜 하는 건데?대체…많이많이 봐주세요"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 이채민은 실내 행사장에서 화이트 티셔츠를 입고 손으로 턱을 받친 포즈를 취한 채 카메라를 바라보고 있다. 손목에는 메탈 시계를 착용했고, 은은한 미소와 함께 자연스럽게 고개를 기울인 모습이 편안한 분위기를 자아냈다. 뒤편으로는 행사장 좌석과 사람들이 함께 담기며 현장의 생생한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 이채민은 넷플릭스 '대체 휴먼은 왜 등산을 하는 건데' 대형 배경 앞에 서서 주먹을 살짝 쥔 포즈를 취하고 있다. 화이트 티셔츠와 연청 데님 팬츠를 매치한 깔끔한 차림에 허리 쪽으로 컬러풀한 소품이 보이며, 대형 전광판의 알록달록한 일러스트 배경과 어우러져 밝고 경쾌한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 이채민은 무대 위 의자에 앉아 양손으로 마이크를 잡은 채 옆을 바라보고 있다. 화이트 티셔츠와 데님 팬츠 차림으로 차분한 표정을 짓고 있으며, 뒤편에는 프로그램 배경 그래픽이 크게 펼쳐져 있어 행사 현장의 모습을 그대로 담아냈다.마지막 사진에서 이채민은 브라운 컬러 후드 재킷을 착용한 채 무대 위에 서 있다. 양손을 앞쪽으로 모은 자세로 정면보다 살짝 위를 바라보고 있으며, 차분한 표정과 단정한 스타일이 어우러져 또 다른 분위기를 보여줬다. 양옆에는 다른 참석자들이 일부 함께 담겼고, 손에 든 행사 마이크가 현장감을 더했다.팬들은 "진짜 잘생겼다", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "귀여우세요" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.한편 2000년생인 이채민은 25세로 2021년 tvN 드라마 '하이클래스'를 시작으로 '일타 스캔들' '하이라키', '바니와 오빠들' '캐셔로'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr