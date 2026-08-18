사진 = 이채민 인스타그램
사진 = 이채민 인스타그램
키 190cm로 알려진 배우 이채민이 넷플릭스 '대환장 기안장' 관련 현장 비하인드 사진을 공개하며 훈훈한 비주얼과 다채로운 매력을 전했다.

이채민은 인스타그램에 "대체 등산을 왜 하는 건데?대체 왜 하는 건데?대체…많이많이 봐주세요"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
사진 = 이채민 인스타그램
사진 = 이채민 인스타그램
공개된 사진에서 이채민은 실내 행사장에서 화이트 티셔츠를 입고 손으로 턱을 받친 포즈를 취한 채 카메라를 바라보고 있다. 손목에는 메탈 시계를 착용했고, 은은한 미소와 함께 자연스럽게 고개를 기울인 모습이 편안한 분위기를 자아냈다. 뒤편으로는 행사장 좌석과 사람들이 함께 담기며 현장의 생생한 분위기를 더했다.
사진 = 이채민 인스타그램
사진 = 이채민 인스타그램
이어진 사진에서 이채민은 넷플릭스 '대체 휴먼은 왜 등산을 하는 건데' 대형 배경 앞에 서서 주먹을 살짝 쥔 포즈를 취하고 있다. 화이트 티셔츠와 연청 데님 팬츠를 매치한 깔끔한 차림에 허리 쪽으로 컬러풀한 소품이 보이며, 대형 전광판의 알록달록한 일러스트 배경과 어우러져 밝고 경쾌한 분위기를 완성했다.

또 다른 사진에서 이채민은 무대 위 의자에 앉아 양손으로 마이크를 잡은 채 옆을 바라보고 있다. 화이트 티셔츠와 데님 팬츠 차림으로 차분한 표정을 짓고 있으며, 뒤편에는 프로그램 배경 그래픽이 크게 펼쳐져 있어 행사 현장의 모습을 그대로 담아냈다.
사진 = 이채민 인스타그램
사진 = 이채민 인스타그램
마지막 사진에서 이채민은 브라운 컬러 후드 재킷을 착용한 채 무대 위에 서 있다. 양손을 앞쪽으로 모은 자세로 정면보다 살짝 위를 바라보고 있으며, 차분한 표정과 단정한 스타일이 어우러져 또 다른 분위기를 보여줬다. 양옆에는 다른 참석자들이 일부 함께 담겼고, 손에 든 행사 마이크가 현장감을 더했다.

팬들은 "진짜 잘생겼다", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "귀여우세요" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.

한편 2000년생인 이채민은 25세로 2021년 tvN 드라마 '하이클래스'를 시작으로 '일타 스캔들' '하이라키', '바니와 오빠들' '캐셔로'에 출연했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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