사진 = 장원영 인스타그램

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사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 다양한 헤어 스타일링 과정이 담긴 셀카를 공개하며 사랑스러운 비주얼로 팬들의 시선을 사로잡았다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "Cute n sweet, that's all"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 장원영은 민트 컬러 카디건과 화이트 이너를 매치한 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한쪽 눈을 감고 윙크를 지으며 미소를 짓는 가운데, 스타일리스트가 핑크 리본이 달린 가위를 이용해 앞머리를 손질하는 모습이 함께 담겼다. 체리 패턴이 들어간 휴대전화 케이스와 자연스럽게 늘어뜨린 긴 웨이브 헤어가 발랄한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 장원영은 블랙 의상을 착용한 채 거울을 바라보며 셀카를 남기고 있다. 레오파드 패턴이 더해진 프릴 디테일이 시선을 끌었고, 긴 웨이브 헤어와 또렷한 메이크업, 골드 팔찌를 매치해 한층 성숙한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 장원영은 블랙 슬리브리스 의상을 입은 채 얼굴을 가까이 담은 셀카를 촬영하고 있다. 옆으로 길게 내려온 앞머리와 핑크빛 메이크업, 눈가 아래 점이 함께 담기며 또렷한 이목구비가 더욱 돋보였고 뒤편에서 헤어 스타일링을 받는 모습이 자연스럽게 포착됐다.마지막 사진에서 장원영은 화이트 슬리브리스 원피스를 입고 거울 앞에 선 채 한 손에 핑크 리본이 달린 가위를 들고 셀카를 남기고 있다. 긴 웨이브 헤어를 한쪽으로 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 밝은 조명 아래 맑은 피부 표현이 어우러졌으며 휴대전화 케이스의 체리 패턴이 전체적인 분위기에 사랑스러운 포인트를 더했다.팬들은 "천사", "정말 귀여워", "너무 예뻐", "미인", "진짜 제가 넘 좋아하는 여신님", "워녕 공주 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr