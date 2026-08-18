사진 = 김희선 인스타그램

사진 = 김희선 인스타그램

사진 = 김희선 인스타그램

배우 김희선이 우아한 비주얼과 변함없는 미모가 담긴 근황을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.김희선은 최근 자신의 인스타그램에 "반가워요"라는 멘트와 함께 브랜드명 해시태그를 담은 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김희선은 화이트 민소매 의상을 입고 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 환한 미소를 짓고 있다. 은은한 조명 아래 자연스러운 메이크업과 실버 이어링을 매치한 모습이 단정하면서도 세련된 분위기를 자아냈으며, 테이블 위에 손을 올린 편안한 자세가 한층 부드러운 인상을 더했다.이어진 사진에서 김희선은 블랙 더블 재킷을 착용한 채 포니테일 헤어스타일로 카메라를 옆으로 응시하고 있다. 차분한 회색 배경과 절제된 스타일링이 어우러지며 깔끔한 분위기를 완성했고, 또렷한 이목구비와 단정한 실루엣이 한층 돋보였다.마지막 사진에서 김희선은 화이트 테이블 위에 팔을 포갠 채 턱을 기대고 카메라를 바라보고 있다. 화이트 의상과 긴 생머리가 밝은 배경과 자연스럽게 어우러졌으며, 테이블 위에 놓인 직사각형 상자에 손을 올린 편안한 포즈와 은은한 미소가 따뜻한 분위기를 완성했다.팬들은 "대한민국에 다시 나올 수 없는 진짜 미인", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "넘 이뻐요", "한세대에 한명 나오는 천상의 미녀", "놀라울 정도로 아름다워요." 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1976년생인 김희선은 50세다. 1993년 데뷔한 김희선은 '해바라기', '신의', '품위있는 그녀', '다음생은 없으니까' 등에 출연하며 활발한 배우 활동을 이어왔다. 2023년 미술 전시 'ATO ; 아름다운 선물'을 시작으로 꾸준히 미술 프로젝트에도 참여하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr