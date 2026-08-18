사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 편안하면서도 청순한 분위기가 돋보이는 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "☕️🍓🍰"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 한그루는 브라운 컬러 소파에 앉아 휴대전화를 두 손으로 들고 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 화이트 반소매 티셔츠와 데님 팬츠를 매치한 담백한 스타일링에 블랙 숄더백을 곁에 내려놓았고 가방에는 작은 인형 키링이 달려 있어 소소한 포인트를 더했다. 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 모습과 편안한 표정이 카페의 아늑한 분위기와 어우러지며 눈길을 끌었다.이어진 사진에서 한그루는 벽면에 걸린 포스터를 배경으로 양손을 머리 뒤로 올린 채 옆을 바라보고 있다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 화이트 티셔츠와 데님 팬츠, 어깨에 멘 블랙 숄더백이 깔끔한 분위기를 완성했고, 심플한 액세서리와 단정하게 묶은 헤어스타일이 한층 세련된 인상을 더했다.또 다른 사진에서 한그루는 머그잔을 두 손으로 감싸 쥔 채 시선을 위로 향하고 있다. 나무 테이블과 화이트 벽, 우드 마감이 어우러진 공간 속에서 잔잔한 표정으로 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼으며 편안한 착장과 자연스러운 분위기가 일상의 한 장면을 더욱 따뜻하게 만들었다.마지막 사진에서 한그루는 벽면에 걸린 대형 액자를 배경으로 고개를 살짝 기울인 채 은은한 미소를 짓고 있다. 화이트 티셔츠와 데님 팬츠의 심플한 조합만으로도 깔끔한 비주얼을 완성했고 자연스럽게 묶은 헤어와 차분한 분위기가 어우러지며 한그루 특유의 단아한 매력을 드러냈다.팬들은 "단아한 아름다움", "겁나예쁘다", "너무 예뻐", "왤케 이쁘나", "사랑해요", "우아해요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr