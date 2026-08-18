김성수가 '황신혜의 같이 삽시다' 게스트로 출연한다. / 사진제공=KBS

오는 19일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 '싱글즈' 황신혜, 신계숙, 양정아가 임시 거처였던 마을 회관을 떠나 리모델링한 집으로 셀프 이사하는 모습이 담긴다.이사하는 싱글즈를 위해 쿨 김성수가 지원군으로 등장한다. 김성수는 황신혜의 부탁으로 찾아왔다.김성수는 딸이 7살이었을 때부터 홀로 육아해온 시간도 돌아본다. 딸이 2차 성징을 겪었을 당시 아빠로서 어떻게 설명해줘야 할지 몰라 난감했던 경험도 솔직하게 털어놓는다.리모델링을 마친 새 보금자리도 공개된다. 과거 녹물이 쏟아졌던 화장실까지 쾌적한 공간으로 달라진 모습을 본 황신혜는 "화장실에서 자도 될 정도"라며 만족해한다.싱글즈의 이사날은 오는 19일 저녁 7시 30분 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr