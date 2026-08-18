사진 = 권나라 인스타그램

사진 = 권나라 인스타그램

사진 = 권나라 인스타그램

사진 = 권나라 인스타그램

키 172에 몸무게 50kg로 알려진 배우 권나라가 단발 헤어와 화사한 옐로 스타일링으로 싱그러운 근황을 공개했다.권나라는 최근 자신의 인스타그램에 "💛"라는 멘트를 남기며 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 권나라는 거울 앞에서 셀카를 촬영하며 한쪽 눈을 감고 미소 짓고 있다. 잔잔한 패턴이 들어간 옐로 슬리브리스 원피스를 입은 채 짧은 단발 헤어를 자연스럽게 연출했고, 강아지 사진이 들어간 휴대전화 케이스와 심플한 목걸이, 반지가 어우러져 편안하면서도 사랑스러운 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 권나라는 분홍색 계단과 화단을 배경으로 서 있다. 같은 옐로 원피스에 아이보리 니트를 팔에 걸친 채 한 손을 허리에 올리고 포즈를 취했으며, 흰 양말과 검은 메리제인 슈즈를 매치해 산뜻한 스타일링을 선보였다.또 다른 사진에서 권나라는 붉은 벽돌 벽 앞에 서서 양손으로 머리를 가볍게 넘기며 미소를 짓고 있다. 단발 헤어와 자연스러운 표정이 어우러졌고, 심플한 원피스와 액세서리가 담백한 매력을 더욱 돋보이게 했다.마지막 사진에서 권나라는 회색과 흰색 벽돌 벽을 배경으로 양손을 허리에 올린 채 정면을 바라보고 있다. 슬림한 실루엣이 드러나는 옐로 원피스와 메리제인 슈즈 조합이 눈길을 끌었고, 깔끔한 배경과 함께 긴 팔다리가 더욱 돋보이며 시원한 분위기를 자아냈다.팬들은 "언언니 넘 상콤", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 기럭지 굿", "늘 이쁘다" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1991년생으로 35세인 권나라는 그룹 헬로비너스로 데뷔했으며 드라마 '나의 아저씨', '이태원 클라쓰'에 출연해 얼굴을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr