24기 옥순, 연예인에 대시 받았다…“그냥 지나가려고 했는데”

'나는 솔로' 24기 옥순이 연예인에게 연락처를 물어보는 대시를 받았던 일화를 공개했다.24기 옥순은 최근 자신의 SNS에 '연예인한테 번호 따인 썰'이라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에서 옥순은 한 연예인과 마주쳤던 당시 상황을 떠올리며 자신에게 벌어진 뜻밖의 에피소드를 풀어놨다.옥순은 당시 해당 연예인을 보고도 "그냥 지나가려고 했어"라며 처음에는 별다른 행동을 하지 않았다고 설명했다. 그러나 이후 상대 연예인이 옥순에게 먼저 관심을 보이며 연락처를 물어봤다는 것. 예상하지 못했던 연예인의 적극적인 행동이 옥순에게도 특별한 기억으로 남은 모습이다.특히 옥순은 '나는 솔로' 출연 당시 화려한 비주얼과 당당한 매력으로 시선을 끌었던 인물이다. 방송 밖 현실에서도 연예인의 눈길까지 사로잡았다는 일화가 더해지면서 다시 한번 관심을 모으고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr