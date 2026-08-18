배우 김민정이 배역을 위해 일본 전통 복장인 기모노를 착용한 모습. / 사진=김민정 SNS

사진=김민정 SNS

배우 김민정이 작품을 그리워했다.김민정은 지난 17일 자신의 인스타그램에 "다 태그하고 싶다ㅜ"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김민정이 2018년 방영된 tvN 드라마 '미스터 션샤인'에서 자신과 호흡을 맞췄던 배우들과 촬영 틈틈이 추억을 남긴 모습. 세트장에는 일본 국기가 보였으며, 그는 기모노를 입은 채 미소를 짓기도 했다.앞서 김민정은 광복절 하루 전인 지난 14일에도 '미스터 션샤인' 촬영 사진 여러 장 업로드했다. 그는 "이맘때가 되면 꼭 떠오르는 이양화"라며 자신이 연기했던 캐릭터를 언급했다.김민정은 해당 작품 속에서 호텔 글로리 사장 쿠도 히나 역으로 분했다. 쿠도 히나는 친일파의 딸로 태어났지만, 아버지와 정반대로 조국을 위해 싸웠던 인물이다. 조선 이름은 이양화다.'미스터 션샤인'은 신미양요(1871년) 때 군함에 승선해 미국에 떨어진 한 소년이 미국 군인 신분으로 자신을 버린 조국인 조선으로 돌아와 주둔하며 벌어지는 일을 그린 드라마다. 당시 시청률 18%를 기록하며 높은 인기를 얻었다.한편 김민정은 1982년생으로 올해 45세다. 1988년 데뷔해 올해 38주년을 맞았다. 지난해 드라마 '체크인 한양'에 특별 출연한 후 휴식기를 갖고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr