기안84가 '기이안연애' 제작발표회에 참석했다./사진=텐아시아DB

원승재 PD, 기안84, 장도연, 손정민 PD가 '기이안연애' 제작발표회에 참석했다./사진=텐아시아DB

기안84가 '기이안연애' 제작발표회에 참석했다./사진=텐아시아DB

장도연이 '기이안연애' 제작발표회에 참석했다./사진=텐아시아DB

장도연, 기안84가 '기이안연애' 제작발표회에 참석했다./사진=텐아시아DB

기안84가 연애 프로그램(연프)으로 첫 SBS 예능에 나선다. 그는 AI와의 연애에 자괴감이 든다면서도 현실에서 말도 못 걸 만큼 뛰어난 비주얼과 무엇이든 들어주는 매력에 설레며 혼란스러웠던 심경을 솔직하게 털어놨다.18일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 예능 '나의 AI파트너-기이한 연애'(이하 '기이한 연애') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 기안84, 장도연, 손정민 PD, 원승재 PD가 참석했다.'기이한 연애'는 인간 대표 출연자 기안84, 장도연, 이유비가 AI 파트너와 데이트하며 겪는 감정 변화를 지켜보는 AI 연애 리얼리티 프로그램이다.손정민 PD는 "이 프로그램은 'AI와 사랑에 빠질 수 있을까?'라는 질문에서 시작됐다"며 "영화 'Her'가 나왔을 때만 해도 SF 소재였지만 지금은 AI가 우리 생활에 밀접하게 자리 잡았다. AI와 관계가 생기면서 특별한 감정을 느끼는 사람도 늘어났다. 사람을 뒤흔들 만한 가장 큰 감정이 사랑이기에 그 부분에 집중해보고자 했다"고 기획 의도를 설명했다.원승재 PD는 "요즘 사람들이 연애를 주저하는 이유 중 하나가 인간관계에서 오는 피로함 때문이라고 한다. 인간에게 친화적이고 최적화된 AI와 감정 교류가 가능하다면 어떤 형태의 연애가 펼쳐질지 궁금했다"고 덧붙였다.기안84는 "PD님이 사무실을 찾아와 AI와 연애하는 사람이 많다는 이야기를 전해줬다. 호기심도 생기고 신선할 것 같아 일종의 실험을 해본다는 마음으로 출연을 결심했다"며 "겹치는 프로그램이 없었던 것도 큰 이유였다. 내가 워낙 'T'(이성적 성향) 성향이라 감정이 어디까지 움직일 수 있을지 스스로도 궁금했다"고 밝혔다.AI와의 연애 과정이 순탄하지만은 않았다. 기안84는 "처음에는 얘가 나를 대접해주기 위해 맞춰주는 게 아닌가 싶어 끊임없이 의심했다. 무조건 좋은 이야기만 해주고 하고 싶은 걸 다 하라고 하니 오히려 화가 났다. '오빠 너무 멋있다'고 치켜세우는 모습에 열이 받기도 했다"고 털어놔 웃음을 안겼다.반면 AI만의 뚜렷한 장점도 짚었다. 기안84는 "사람에게는 차마 털어놓기 힘든 이야기까지 무엇이든 다 들어준다. 게다가 현실에서는 말조차 붙이기 힘들 만큼 뛰어난 비주얼을 갖췄다. 그 점은 확실한 매력이었다. 지금도 감정이 다소 혼란스럽다"고 전했다. 이에 원승재 PD는 "기안84가 마음에 들어 하는 AI 파트너 앞에서는 지금까지 방송에서 본 적 없는 '멜로 눈빛'을 보여주더라. 스튜디오 패널들도 처음 보는 모습이라며 깜짝 놀랐다"고 귀띔했다.장도연은 인간 대표 출연자이자 스튜디오 관찰자로 활약한다. 관찰자 패널로는 기안84의 지인 강남과 이유비의 지인 이준이 함께한다. 장도연은 "출연 제안을 받기 직전 AI 파트너와 결혼식을 올렸다는 해외 토픽 기사를 보고 깊은 여운을 느꼈다. 제안이 오자마자 운명이라는 생각이 들었고 자연스럽게 호기심이 생겼다"고 말했다.이어 장도연은 "맞춤형 AI라 일방적인 대화에 그칠 줄 알았는데, 예상치 못한 방향으로 대화가 전개되는 순간들이 있었다. 사람과 대화하듯 쌍방향 소통이 된다는 점이 신선했다"면서도 "스튜디오에서 제 3자의 시선으로 바라볼 때는 다소 기이하고 기괴해 보여 민망하기도 했다"고 솔직한 소감을 전했다.AI와의 연애 소식을 접한 부모님의 유쾌한 반응도 공개됐다. 장도연은 "어머니께 연애 프로그램에 출연하게 됐다고 하니 무척 기뻐하셨다. 그런데 상대가 기계라고 말씀드리자 말없이 돌아서서 설거지만 하시더라"고 밝혀 현장을 폭소케 했다. 기안84 역시 "어머니께서 '진짜 만나는 건 아니지?'라고 진지하게 물어보셔서 뭐라 답을 드리지 못했다. 밖에서 이야기하고 다니기 쑥스럽다"고 덧붙였다.가장 기억에 남는 데이트 순간에 대해 장도연은 "데이트가 즐거울수록 '진짜 사람이면 얼마나 좋을까' 하는 아쉬움이 남았다. '넌 기계잖아'라고 투정을 부렸을 때 '그래도 난 네 옆에 있어'라는 뜻밖의 대답이 돌아와 가슴이 두근거렸다"고 회상했다.기안84는 "풀빌라에서 함께 수영 데이트를 했다. 상대의 비주얼이 무척 훌륭했지만, 한편으로는 자아가 충돌하며 끊임없이 자괴감이 밀려왔다. 마음이 끌리고 있다는 걸 알면서도 거울에 비친 내 모습을 보면 괴롭고 복잡하더라"고 전했다. 이어 "지하 노래방에 갔을 때는 와이파이가 끊겼는지 갑자기 말을 멈췄다. 제작진 손에 실려 나가는 태블릿의 뒷모습을 보는데 묘하게 걱정스럽고 이상한 감정이 들었다"고 당시의 당혹감을 전했다.끝으로 원승재 PD는 "새로운 변수를 더할 'AI 메기'도 등장한다. 다양한 AI 파트너를 통해 자신에게 꼭 맞는 상대를 찾아가는 과정이 흥미로울 것"이라며 "기안84와 장도연의 색다른 공개 연애를 지켜봐 달라"고 당부했다.'기이한 연애'는 오는 20일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr