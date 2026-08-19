최다니엘이 해발 4,167m 설산을 오르던 중 예상치 못한 더위에 바지를 벗고 팬티 바람으로 등장한다./사진제공=MBC에브리원

최다니엘이 해발 4,167m 설산을 오르던 중 예상치 못한 더위에 바지를 벗고 팬티 바람으로 등장한다./사진제공=MBC에브리원

최다니엘이 해발 4,167m 설산을 오르던 중 예상치 못한 더위에 바지를 벗고 팬티 바람으로 등장했다.18일 방송된 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 북아프리카 최고봉 투브칼산 등반에 나선 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진의 여정이 펼쳐졌다.네 사람은 완연한 봄기운과 하얀 설경이 공존하는 풍경을 감상하며 본격적인 등반에 나섰다. 그러나 해발 4,167m 설산이라는 말이 무색할 정도로 뜨거운 햇볕과 가파른 경사가 이어지면서 예상보다 쉽지 않은 산행을 마주했다.최다니엘은 등반 도중 더위를 참지 못하고 돌연 바지를 내렸다. 해발 4,167m 설산 한복판에서 팬티 바람이 된 최다니엘의 모습에 일행도 당황했다. 이무진과 김대호는 "진짜 보기 안 좋다", "더티맨"이라며 야유를 보냈고, 스페셜 가이드 제임스 후퍼 역시 "신기한 광경"이라고 반응했다.돌발 탈의로 웃음을 안긴 최다니엘은 재정비를 마친 뒤 반전 활약을 펼쳤다. 빠르게 속도를 높인 그는 제작진까지 제치고 대열 선두로 치고 나갔다.그간 여행에서 '공식 꼴찌'로 불렸던 모습과는 상반된 행보였다. 어느새 일행의 맨 앞에서 산을 오르게 된 최다니엘은 '선두니엘'이라는 새로운 별명까지 얻었다. 과거 두 차례 무릎 수술을 받았던 그는 이번 투브칼 등반을 위해 꾸준히 준비한 것으로 전해졌다.뒤에서 최다니엘의 모습을 지켜보던 김대호는 "다니엘 많이 좋아졌네"라며 달라진 체력에 감탄했다. 그러나 이내 최다니엘을 향한 예상을 내놓으면서 그가 끝까지 선두를 지킬 수 있을지 관심을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr