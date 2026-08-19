힙합 프로듀서 허키 시바세키가 음악인보다 인플루언서에 가까운 삶을 살고 있다고 털어놓는다./사진제공=MBC

힙합 프로듀서 허키 시바세키가 음악인보다 인플루언서에 가까운 삶을 살고 있다고 털어놓는다./사진제공=MBC

힙합 프로듀서 허키 시바세키가 음악인보다 인플루언서에 가까운 삶을 살고 있다고 털어놓는다.19일 방송되는 MBC '라디오스타'는 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 출연하는 '역시 난 죽지 않아 킥킥' 특집으로 꾸며진다.허키 시바세키는 여러 앨범을 프로듀싱하며 힙합계에서 활동해온 프로듀서다. 최근에는 토크 콘텐츠 '비주류 초대석'을 통해 대중에게 얼굴을 알리며 활동 영역을 넓히고 있다.허키 시바세키는 독특한 활동명의 탄생 비화를 공개한다. 10년 넘게 사용해온 '허키 시바세키'라는 이름은 인스타그램 아이디를 만드는 과정에서 시작됐다고. '허키'라는 별명을 활용해 아이디를 고민하던 끝에 현재의 활동명이 탄생했다고 설명한다.이 과정에서 김구라도 뜻밖의 '원조'로 소환된다. 허키 시바세키는 비속어처럼 들리는 단어를 이름 전면에 내세운 인물로 김구라를 언급한다. 이에 MC들은 지상파 방송에 어울리는 새로운 활동명을 지어주기 시작하고, 허키 시바세키는 "이름에 대해서 이렇게 오래 얘기한 건 처음"이라고 반응한다.본업인 음악보다 유튜브 콘텐츠로 더 많은 관심을 받는 근황도 이야기한다. 허키 시바세키는 최근 자신을 알아본 사람들에게 "'쇼미' 잘 봤다는 말보다 '비주류 초대석' 잘 봤다는 말을 더 많이 듣는다"고 밝힌다.광고와 토크쇼 섭외도 이어지고 있다며 "거의 음악인보다는 인플루언서의 삶을 살고 있는 것 같다"고 말한다. 박재범, 지코, 크러쉬, 그레이, 로꼬 등 힙합계 선배들의 활동을 지켜보며 부러움을 느꼈던 순간도 솔직하게 털어놓는다.중년 남성들 사이에서 '추구미'로 통한다는 이야기도 나온다. 허키 시바세키는 직접 준비한 '패션안경 3종'을 소개하며 "사실 시력은 좋은 편"이라고 고백한다. 안경을 시력 교정이 아닌 패션 액세서리로 활용하고 있다는 설명이다.아내와의 결혼식 영상도 공개한다. 허키 시바세키의 아내는 이날치밴드에서 활동 중인 이재로로, 두 사람은 음악이라는 공통점을 가진 부부다. 결혼식에서는 아내가 직접 베이스를 연주하며 노래한 것으로 전해졌다.허키 시바세키는 본업인 프로듀서로서 하하의 대표곡 '키 작은 꼬마 이야기'도 재해석한다. 직접 편곡한 '심폐소생송'을 준비해 하하에게 선보인다.허키 시바세키의 활동명 탄생 과정과 인플루언서로 주목받게 된 근황은 19일 오후 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr