채종협의 화보가 공개됐다. / 사진제공=싱글즈

채종협의 화보가 공개됐다. / 사진제공=싱글즈 올해 서울을 시작으로 도쿄와 오사카에서 팬들과 만난 채종협은 팬들을 향한 애정도 전했다. 그는 "팬들과 만나는 시간은 늘 행복하다"며 "내가 그렇게 특별한 사람이 아닌데도 이렇게 애정을 보내주시는 게 무척 감사하다"고 말했다. 그러면서 "팬미팅이라는 자리는 저를 위해 시간을 내어주신 분들이 모인 자리"라며 "온전한 채종협을 보여드려도, 이런 나라도 좋아해 주실 거라는 믿음이 있다"고 덧붙였다.



앞으로의 활동에 대해서는 "꾸준히 열심히 일하고 싶다"며 "그동안 보여드리지 못했던 모습들을 보여드리겠다는 생각"이라고 밝혔다. 또 채종협은 "지금도 다음을 위해 부단히 노력 중이니 조금만 기다려주시면 감사하겠다"고 말했다.

올해 서울을 시작으로 도쿄와 오사카에서 팬들과 만난 채종협은 팬들을 향한 애정도 전했다. 그는 "팬들과 만나는 시간은 늘 행복하다"며 "내가 그렇게 특별한 사람이 아닌데도 이렇게 애정을 보내주시는 게 무척 감사하다"고 말했다. 그러면서 "팬미팅이라는 자리는 저를 위해 시간을 내어주신 분들이 모인 자리"라며 "온전한 채종협을 보여드려도, 이런 나라도 좋아해 주실 거라는 믿음이 있다"고 덧붙였다.앞으로의 활동에 대해서는 "꾸준히 열심히 일하고 싶다"며 "그동안 보여드리지 못했던 모습들을 보여드리겠다는 생각"이라고 밝혔다. 또 채종협은 "지금도 다음을 위해 부단히 노력 중이니 조금만 기다려주시면 감사하겠다"고 말했다.

배우 채종협이 '싱글즈' 재팬의 9월호 커버를 장식했다.최근 한국과 일본을 오가며 활동 중인 채종협은 '싱글즈' 재팬과 함께한 화보를 공개했다. 모델로 활동을 시작한 그는 커버 촬영에 대해 "엄청 떨리지만 신난다"며 "고백하자면 한켠에 간직해 온 꿈을 이룬 느낌"이라고 소감을 밝혔다.채종협은 현재 방영 중인 드라마 '바캉스의 법칙'에서 미스터리한 별장 관리인 니시가미 역을 맡았다. 사람이 아닌 존재인 니시가미를 연기한 그는 "평소 사람 냄새가 나는 인물을 좋아하는 편이라 이 캐릭터가 더욱 흥미롭게 다가왔다"며 "그래서 출연을 결심했다"고 말했다.채종협의 인터뷰와 화보는 '싱글즈' 코리아와 재팬 9월호와 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr