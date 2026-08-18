우여곡절 많았지만 프로포즈…21기 영철, 루이비통까지 야무지게 준비

'나는 솔로' 21기 영철이 결혼을 앞두고 프러포즈 현장을 공개했다.21기 영철은 최근 자신의 SNS에 프러포즈를 선물한 순간이 담긴 사진을 게재하며 결혼을 앞둔 근황을 전했다.공개된 사진에는 탁 트인 도심 풍경을 배경으로 "WILL YOU MARRY ME?"라는 문구가 걸려 있다. 양옆에는 턱시도와 웨딩드레스를 입은 신랑·신부 모양의 풍선이 자리해 결혼을 앞둔 두 사람의 설렘을 고스란히 담아냈다.창가에는 두 사람의 추억이 담긴 사진들이 나란히 놓였고 중앙에는 꽃다발과 루이비통 쇼핑백이 자리했다.'LOVE'라고 적힌 조명까지 더해져 로맨틱한 분위기를 완성했다.영철은 "우여곡절 많았지만 프로포즈까지 휴우"라는 문구를 덧붙였다. 여러 과정을 거쳐 프러포즈까지 마친 예비신랑의 벅찬 마음이 전해진다.특히 '나는 솔로' 출연 당시에는 최종 커플로 이어지지 않았던 영철이 방송 밖에서 평생을 함께할 인연을 만나 결혼을 준비하고 있다는 점에서도 눈길을 끈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr