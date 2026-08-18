그룹 튜이드 / 사진 제공=ABD

그룹 튜이드(TUIDE)가 데뷔를 일주일 앞두고 첫 앨범의 음악을 미리 공개했다.튜이드는 지난 17일 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 미니 1집 'TUNE & PLAY'의 하이라이트 메들리를 선보였다. 영상에는 타이틀곡 'SUN KISS'를 포함한 총 5곡의 음원 일부와 멤버들의 퍼포먼스가 담겼다. 화려한 세트 대신 조명과 실루엣을 활용해 일곱 멤버의 춤과 음악에 초점을 맞췄다.타이틀곡 'SUN KISS'는 튜이드가 내세운 '소울트로닉(Soultronic)' 스타일의 곡이다. 소울의 따뜻한 분위기에 일렉트로닉 사운드를 결합했으며, 리드미컬한 비트와 여유로운 멜로디 위로 반복되는 "Ba-da ba-ba-ba" 훅이 이어진다.앨범은 한 가지 장르에 머물지 않는다. 앞서 퍼포먼스와 함께 먼저 공개된 'GRLS'는 UK 개러지를 기반으로 하고, 'ABD'는 1990년대 R&B와 소울에 힙합 그루브와 로파이 질감을 섞었다. 'Echo'는 딥하우스와 클래식 하우스를 오가며 분위기를 전환하고, 'Flip-Flop Girl'은 보다 느긋한 흐름으로 앨범의 또 다른 색을 보여준다.앨범 전곡 프로듀싱은 그루비룸(GroovyRoom)이 맡았다. 진초이(ZIN CHOI), 과카(KWACA), 보이콜드(BOYCOLD), 달총 등도 작업에 참여했다.튜이드는 오는 24일 오후 6시 'TUNE & PLAY'를 발매하고 정식 데뷔한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr