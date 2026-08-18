배우 조여정이 매니저를 챙기며 훈훈한 모습을 보여줬다. / 사진=텐아시아 DB

배우 조여정이 촬영 중 쉬는 시간에 매니저까지 챙기는 세심함을 보여줬다. / 사진=JTBC '냉장고를 부탁해' 영상 캡처

배우 조여정이 촬영장에서 매니저까지 살뜰히 챙기는 세심한 면모를 보였다.지난 16일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 배우 조여정과 하석진이 출연했다. 이날 방송에서는 조여정의 냉장고 속 재료를 활용한 셰프들의 요리 대결이 펼쳐졌다.첫 번째 대결에서는 손종원과 윤남노 셰프가 맞붙었다. 두 사람의 치열한 요리 대결 끝에 손종원 셰프가 승리를 거머쥐었고, 대결을 마친 출연진에게는 잠시 쉬는 시간이 주어졌다.조여정은 쉬는 시간에도 자리를 뜨지 않고 남은 음식을 계속해서 맛봤다. 그러던 중 자신의 매니저를 스튜디오 안으로 불러 완성된 요리를 직접 건네는 등 매니저의 식사까지 살뜰히 챙기는 모습을 보였다.한편 조여정은 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연 중이다. 극 중 피부과 원장 수정 역을 맡아 김혜수와 연기 호흡을 맞추고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr