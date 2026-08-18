배우 송혜교가 이진과 함께 절친 사이를 인증하고 있다. / 사진=이진 SNS

사진=이진 SNS

배우 송혜교가 또 한 번 통 큰 면모를 보였다.그룹 핑클 멤버 이진은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "고마워"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이진이 선물 받은 것으로 보이는 화병을 카메라에 담고 있는 모습. 화병 옆에는 송혜교의 SNS 계정이 있어 눈길을 끌었다.해당 화병은 프랑스 핸드메이드 세라믹 브랜드 제품이다. 해외 공식 가격은 한화 역 30~40만 원대이며, 편집숍이나 플래그십 등 국내 정식 매장에서 구매할 경우 크기에 따라 60~100만 원 선으로 가격이 책정된다.두 사람은 같은 은광여고 출신이다. 이진이 송혜교보다 1년 선배다. 송혜교는 지난 3월 이진의 생일을 축하하는 사진을 올리기도 했다. 핑클 멤버들과도 친분이 깊다. 송혜교는 옥주현의 뮤지컬을 보러 가는가 하면, 옥주현 역시 송혜교를 친분으로 언급한 바 있다.한편 이진은 1980년생으로 올해 47세다. 1998년 핑클로 데뷔해 올해 28주년을 맞았다. 2016년 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr