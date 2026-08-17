기은세가 공식 석상에서 인사하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'엑스 더 리그' 1라운드에서 인도네시아 팀이 1위를 차지했다. / 사진제공=ENA, 라라스테이션

‘엑스 더 리그’ 1라운드에서 인도네시아 팀이 약 45억원의 매출로 1위를 차지했다. 대한민국 팀은 4위에 머물렀다.지난 16일 방송된 ENA 예능 ‘엑스 더 리그’ 3회에서는 8개 팀의 셀러 40인이 20일간 진행된 1라운드 서열 정리 미션을 마무리하는 모습이 담겼다.중간 순위 2위였던 대한민국 팀은 1위 탈환에 나섰다. 팀 캡틴 기은세는 연 매출 200억 인플루언서 깡스타일리스트와 라이브 커머스 방송을 진행했다. 두 사람이 소개한 의류 제품은 모두 품절됐다.중간 순위 1위였던 인도네시아 팀은 할인과 시간 제한 판매 전략을 활용했다. 특히 인도네시아 테크 판매 1위인 입누가 스마트폰 판매에 나서 매출을 끌어올렸다.최하위였던 미국 팀은 기존 판매 방식을 유지했다. 케이드는 미국 소비자들이 라이브 판매보다 제품에 대한 신뢰를 확인한 뒤 구매하는 경향이 있다고 판단해 제품을 일상 콘텐츠에 자연스럽게 노출하는 방식을 택했다. 유명 크리에이터들을 집으로 초대해 제품을 직접 사용하게 하는 기프팅 전략도 활용했다.일본 팀은 새로운 SNS 플랫폼을 통한 라이브 판매에 도전했다. 팀 캡틴 사나는 방송 초반 바지 지퍼를 올리지 않은 채 등장하는 실수를 했지만, 이후 직접 제작한 코르셋을 입고 팬들과 소통하며 판매를 이어갔다.20일간의 미션이 끝난 뒤 1라운드 최종 순위가 공개됐다. 싱가포르&말레이시아 팀은 약 24억7000만원의 매출로 3위를 차지했다. 대한민국 팀은 약 23억1000만원을 기록해 4위에 올랐다. 기은세는 “사실 1라운드를 하면서 너무 힘들었다”며 “한국 팀이 1등을 하리라는 희망을 갖고 있었는데 예상하지 못한 등수여서 눈물이 날 것 같았다”고 말했다.베트남 팀은 약 1억2900만원으로 5위, 태국 팀은 약 3300만원으로 6위를 기록했다. 사전 미션에서 1위였던 미국 팀은 약 1358만원으로 7위까지 떨어졌다. 일본 팀은 약 825만원을 기록해 8위에 머물렀다.1위는 인도네시아 팀이었다. 인도네시아 팀은 총매출 44억9631만원을 기록했다. 중국 팀은 약 28억원으로 2위에 올랐다. 미국 팀 케이드는 두 팀의 매출 차이를 두고 “완전히 압도했다”, “아무도 근처에 못 가겠다”고 말했다.1라운드 결과에 따라 인도네시아 팀과 중국 팀은 ‘X1’ 다이아 등급을 받았다. 싱가포르&말레이시아 팀과 대한민국 팀, 베트남 팀은 ‘X2’ 에메랄드 등급, 태국 팀과 미국 팀, 일본 팀은 ‘X3’ 플래티넘 등급으로 분류됐다. 등급에 따라 이후 판매 수수료도 다르게 적용된다. 대한민국 팀 오너 노희영은 “와, 힘들다. 앞으로는 차를 팔든지, 집을 팔든지 해야겠다. 정말 큰일이네”라고 말했다.사전 미션 1위 혜택으로 매출 5% 스틸권을 얻은 미국 팀은 인도네시아 팀의 매출 5%를 가져가겠다고 밝혔다. 인도네시아 팀은 매출 일부를 빼앗겨도 순위가 바뀌지 않는다며 자신감을 보였다.중국 팀에서는 하차자가 나왔다. 남성뷰티 트렌드세터 란가오밍은 “제 기여도가 거의 없는 것 같아 면목이 없다”며 하차 의사를 밝혔다. 샤오슈언니와 팀 오너 곽청이 만류했지만, 란가오밍은 자신을 대신할 셀러를 찾았다고 말한 뒤 팀을 떠났다.이어 2라운드 미션도 공개됐다. MC 티파니 영과 뱀뱀은 2라운드 미션이 와일드카드라고 밝히며 각 팀에 신규 셀러가 추가로 합류한다고 알렸다. 기은세는 “이 선택에 따라 판도가 바뀌겠다”고 했고, 태국 팀 캡틴 플루크는 와일드카드 도입을 반겼다.‘엑스 더 리그’ 4회는 오는 23일 오후 7시 50분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr