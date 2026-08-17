'히든아이'가 부천 비디오 가게 살인 사건을 다룬다. / 사진제공=MBC플러스

'히든아이'가 부천 비디오 가게 살인 사건을 다룬다. / 사진제공=MBC플러스

‘히든아이’에서 부천 비디오 가게 살인사건을 다룬다.17일 방송되는 MBC에브리원 범죄 분석 프로그램 ‘히든아이’에서는 비디오 가게에서 30대 남성의 시신이 발견된 사건을 살펴본다.사건은 한 비디오 가게에서 피가 묻은 이불 더미가 발견되면서 시작됐다. 이불 아래에는 온몸이 테이프로 감긴 30대 남성의 시신이 있었다. 시신에서 뚜렷한 저항 흔적이 나오지 않자 경찰은 피해 남성이 숨지기 전 어떤 일을 겪었는지 확인하기 시작했다.수사를 이어가던 경찰은 26세 남성 임 씨를 유력한 용의자로 특정했다. 임 씨는 경찰 조사에서 피해 남성을 살해하려는 의도는 없었다고 주장했다. 피해 남성이 부탁한 일을 했을 뿐이라는 취지의 진술도 내놨다.하지만 임 씨의 주거지에서 발견된 캠코더가 수사의 중요한 단서가 됐다. 해당 캠코더에는 피해 남성이 숨지는 과정이 촬영돼 있었다.경찰이 확인한 영상의 내용은 임 씨의 진술과 다른 부분이 있었다. 영상을 확인한 임 씨는 “아무것도 기억나지 않는다”고 주장했고, 영상 역시 끝까지 보지 못했다. 자신이 범행에 가담한 과정에 대해서도 기억이 없다는 입장을 보였다.피해 남성이 온몸을 테이프로 결박당한 상태로 발견됐다는 점도 임 씨의 주장과 맞지 않는 부분으로 남았다. 경찰은 캠코더 영상과 사건 당시 상황을 바탕으로 임 씨의 진술을 다시 확인했다.방송에서는 임 씨가 피해 남성을 살해하게 된 이유와 피해자가 자신을 살해해 달라고 부탁했다는 주장의 사실 여부를 짚는다. 캠코더에 남은 범행 당시 상황도 함께 공개된다.‘히든아이’는 17일 오후 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr