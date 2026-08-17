연 매출 약 500억 원을 기록한 김치 명인 박미희 대표가 직원들을 위한 남다른 복지 제도를 공개했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

연 매출 약 500억 원을 기록한 김치 명인 박미희 대표가 직원들을 위한 남다른 복지 제도를 공개했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

연 매출 약 500억 원을 기록한 김치 명인 박미희 대표가 직원들을 위한 남다른 복지 제도를 공개했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

연 매출 약 500억 원을 기록한 김치 명인 박미희 대표가 직원들을 위한 남다른 복지 제도를 공개했다.지난 16일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 370회는 전국 시청률 4.1%, 최고 6.5%를 기록했다. 219주 연속 동시간대 1위다. (닐슨코리아 기준)방송에는 김치 명인이자 식품 가공 명장인 박미희 대표가 새로운 보스로 합류했다. 박미희 대표는 2024년 식품 가공 명장으로 선정된 데 이어 2025년 조기김치로 김치명인 제98호에 지정됐다. 그가 운영하는 공장은 단일 식품 공장 기준 국내 김치 생산량 1위로, 연 매출은 약 500억 원, 하루 최대 생산량은 100톤에 달한다.이를 들은 김숙은 "우리 까불지 말자"며 놀라워했고, 전현무 역시 "클래스가 다르다"고 반응했다.박미희 대표는 출근과 동시에 공장 곳곳을 살폈다. 전지가위로 화단을 정리한 뒤 빨간 장화를 신고 생산 현장 점검에 나섰다. 배추 상태를 보고 "괜찮아 보인다"고 말한 부사장에게 "뭐가 괜찮냐? 너가 뭘 알아?"라고 지적하는가 하면, 직원들에게 "항시 원칙을 지켜야 한다"며 철저한 품질 관리를 강조했다.오랜 경험에서 나온 감각도 선보였다. 박미희 대표는 "내 혓바닥이 아주 정확하다"며 염도계를 사용하지 않고 김치를 맛본 뒤 염도 0.8을 정확하게 맞혔다.12년째 함께 일하고 있는 네팔 출신 직원 바타와의 관계도 소개됐다. 박미희 대표는 자신만의 양념 레시피를 바타에게 전수하며 신뢰를 나타냈다.직원들을 위한 복지 제도 역시 공개됐다. 박미희 대표는 5년 이상 근무한 직원에게 결혼지원금 1000만 원을 지급하고, 10년 이상 장기근속자에게는 자동차를 지원한다고 밝혔다.개인 금고에는 현 시세 약 7000만 원 상당의 금두꺼비도 보관돼 있었다. 평소 직원들에게 금을 선물해왔다는 박미희 대표가 금두꺼비를 꺼내자 직원들은 "원동력이 생겼다. 열심히 일해서 저 금두꺼비를 받겠다"고 의욕을 보였다.엄지인 아나운서는 후배 김진웅, 이상철과 전주한옥마을을 찾아 예능 멘토링에 나섰다. 전현무를 닮고 싶어 하는 후배들을 위해 역사 스토리텔러 썬킴도 함께했다. 썬킴은 한옥마을과 풍남문 등을 둘러보며 전주의 역사에 관한 이야기를 전했다.세 사람은 피순대 식당으로 이동했다. 김진웅과 이상철은 전현무의 먹방을 따라잡기 위한 대결을 펼쳤고, 영상을 지켜본 전현무는 "전주에서는 상철이가 이겼다"며 이상철을 '무라인'에 어울리는 인물로 꼽았다.15년 연속 자동차 판매왕에 오른 윤미애 이사의 일상도 공개됐다. 높은 판매 실적과 달리 그의 집은 필요한 물건만 갖춰놓은 모습이었다. 10년 넘게 사용해 가죽이 뜯어진 소파를 비롯해 프레임 없이 매트리스만 놓은 침대, 15년 된 김치냉장고 등이 자리하고 있었다. 집 내부를 본 전현무는 "템플 스테이인가?"라고 반응했다.윤미애 이사는 "내가 꼭 필요한 곳 외에는 돈을 쓰지 않는다"며 자신의 소비 원칙을 설명했다. 어린 시절부터 이어온 저축 습관과 검소한 소비관을 언급한 그는 "일을 너무 사랑해서 건강이 허락하는 한 오랫동안 세일즈를 하고 싶다"며 앞으로도 자동차 판매 일을 계속하고 싶다는 뜻을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr