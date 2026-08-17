'사랑이 온다' 시청률이 주말 방송 전체 1위에 올랐다. / 사진제공=KBS '사랑이 온다'

'사랑이 온다' 시청률이 주말 방송 전체 1위에 올랐다. / 사진제공=KBS '사랑이 온다'

배우 하석진과 안희연이 ‘사랑이 온다’에서 서로 다른 사람과 새로운 관계를 시작하기로 했다.지난 16일 방송된 KBS 드라마 ‘사랑이 온다’ 8회에서는 이별한 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)이 각각 장서현(이주연 분), 조흥식(배정남 분)에게 마음을 열기로 하는 모습이 그려졌다. 방송은 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 15.6%를 기록하며 주말 방송 전체 1위에 올랐다.앞서 한규림에게 이별을 고한 김무진은 두 사람이 함께했던 시간을 떠올렸다. 한규림 역시 김무진이 남긴 마지막 말을 되새겼다. 한규림은 집안을 정리하며 마음을 추스르려 했지만 결국 눈물을 보였다. 김무진은 해외 레스토랑 이직을 준비하며 한규림과의 관계를 정리해 나갔다.조흥식은 떨어지는 간판을 피하지 못한 한결(윤하빈 분)을 구하려다 대신 다쳤다. 소식을 듣고 응급실을 찾은 한규림은 한결이 무사한 것을 확인한 뒤 양팔에 깁스를 한 조흥식을 걱정했다. 조흥식은 오히려 두 사람에게 괜찮다고 말했고, 한규림은 미안함과 고마움을 나타냈다.이후 한규림은 박수남(강애심 분)을 대신해 조흥식을 돌보겠다고 했다. 조흥식이 박수남이 오해할 수 있다며 난감해하자 한규림은 진심이라고 밝혔다. 한규림은 퇴원한 조흥식의 집을 찾아 그의 생활을 챙겼고, 조흥식은 그런 한규림을 의식하기 시작했다.장훈태(권해효 분)는 장서현이 김무진 때문에 힘들어하는 모습을 본 뒤 김무진을 집으로 불렀다. 매운 음식을 먹지 못하는 김무진에게 일부러 매운 오징어볶음을 내놨고, 장서현은 이를 막으려 김무진의 접시를 가져가 대신 먹었다. 그러나 오징어 알레르기가 있던 장서현이 호흡곤란 증세를 보이며 쓰러졌다.병원에서 장서현을 지키던 김무진은 자신을 위해 위험한 행동을 한 장서현을 걱정했다. 장서현은 “사랑에 미쳐서 나라도 버리고 자명고를 찢은 사람도 있어”라며 자신의 마음을 이야기한 뒤, 더 이상 기대하게 하지 말고 한규림과 결혼하라고 말했다. 김무진은 장서현의 말을 듣고 미안한 마음을 내비쳤다.홍옥선(진경)과 한석중(류승수)의 관계에도 변화가 생겼다. 홍옥선은 한석중과의 좋지 않았던 첫 만남을 떠올리며 그를 피하다 다른 손님의 신발을 밟아 다툼에 휘말렸다. 한석중은 해당 신발이 가품이라는 점을 확인해 홍옥선을 도왔다. 홍옥선은 자신을 도와준 한석중을 이전과 다른 시선으로 바라봤다.방송 말미 한규림은 한석중이 박수남에게 한결의 아빠가 돌아왔다고 거짓말한 사실을 알게 됐다. 이후 조흥식에게 전화를 걸어 “우리 진지하게 만나보자”고 제안했다.김무진도 장서현에게 새로운 관계를 제안했다. 고윤희(윤유선 분)가 더 이상 병실에 오지 않아도 된다고 했지만 김무진은 장서현을 찾아가 “오빠 동생 말고 남자, 여자로 제대로 만나보자”고 말했다. 김무진과 한규림이 각자 다른 사람에게 연애를 제안하면서 두 사람의 관계도 새로운 국면을 맞았다.‘사랑이 온다’ 매주 토, 일 오후 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr