윤가이가 '전참시'에서 일상을 공개했다./사진제공=MBC

윤가이가 '전참시'에서 일상을 공개했다./사진제공=MBC

배우 윤가이가 로맨스 연기가 들어오지 않는다고 밝혔다.지난 15일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 411회에서는 ‘SNL코리아’의 ‘MZ 기존쎄’로 눈도장을 찍은 윤가이와 드라마 ‘김부장’ 속 잔혹한 빌런 ‘남실장’로 화제를 모은 이동하가 극중 캐릭터와는 다른 일상을 공개했다.윤가이는 사주에 부족한 물 기운을 채우기 위해 아침부터 물 세 잔을 ‘원샷’하고, 침대를 북쪽으로 배치하는 등 일상 곳곳에서 ‘수기운 충전’에 진심이었다. 8년째 플래너를 작성해 온 ‘파워 J’였지만 계획을 상황에 맞게 수정하거나 과감히 삭제한 뒤 태연하게 완료 표시를 하는 ‘허당 J’의 모습으로 웃음을 자아냈다. ‘내 남자의 여자’ 등의 ‘옛드’(옛날 드라마) 취향으로, 당시 배우 선배들의 말투와 대사 리듬을 따라 하는 캐릭터 연구법도 공개했다.연기를 대하는 자세는 진지했다. 윤가이는 연극 ‘별무리’를 통해 알게 된 농인 배우에게 꾸준히 수어를 배우고, 과거 보컬 트레이너로 활동했던 매니저에게 노래 레슨을 받는 등 다양한 연기를 위한 배움을 넓혔다. 창작 대본과 연기 연구 노트를 꾸준히 써왔고, 무명 시절부터 독백 연기 영상을 꾸준히 촬영해 기록했다. 백만 뷰가 넘은 시각장애인 독백 연기 영상 등은 현재 소속사와의 인연과 ‘SNL’ 오디션 기회로 이어졌다.윤가이의 집을 방문한 후배 조유리와의 만남도 이어졌다. 고등학교 연극부에서 인연을 맺은 두 사람은 사투리 대사를 녹음해 피드백을 주고받던 시절과 윤가이가 직접 각색한 대본으로 함께 공연했던 추억을 꺼냈다. 특히 윤가이의 아버지가 간직해 온 10년 전 공연 영상에는 풋풋한 연기가 모습이 담겨 있었다.두 사람은 로맨스 연기에 대한 욕심도 보였다. 윤가이는 조유리의 차기작 '러브 바이러스'를 이야기하며 "역할이 좀 세더라"고 했고, 조유리는 "마냥 센 역할은 아니고 진정한 사랑을 찾아 떠나는 사람"이라고 설명했다. 이에 윤가이가 "로맨스 이제 하는 거냐"며 하자 조유리는 "그렇게 로맨틱한 캐릭터는 아니다"라고 답했다. 그러면서 조유리는 "우리는 항상 장르물만 한다고, 왜 (로맨스) 안 불러 주냐고 하지 않냐"고 했고, 윤가이는 "우리는 장르물 팔자인가 봐"라며 아쉬워했다.한편, 윤가이는 최근 18살 연상 장기하와 열애를 인정했다. 이날 방송에서는 장기하에 대한 언급은 없었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr