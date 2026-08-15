사진 = 노민우 인스타그램

사진 = 노민우 인스타그램

노민우가 강렬한 무드가 돋보이는 근황 사진을 공개하며 독보적인 분위기를 선보였다.노민우는 최근 자신의 인스타그램에 "🦇🦇"라는 짧은 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 노민우는 블랙 재킷을 걸친 채 양손으로 긴 헤어를 뒤로 넘기며 정면을 응시하고 있다. 따뜻한 조명이 비치는 실내와 클래식한 패턴 벽지를 배경으로 이마를 드러낸 헤어스타일, 깊은 눈빛, 목에 레이어드한 십자가 펜던트와 원형 펜던트 목걸이가 어우러져 묵직하면서도 강렬한 분위기를 완성했다. 재킷 안으로 드러난 네크라인과 절제된 표정은 한층 시크한 매력을 더했다.또 다른 사진에서 노민우는 거울을 통해 셀카를 촬영하고 있다. 블랙 의상에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 스마트폰을 든 모습으로 손가락마다 착용한 볼드한 실버 링과 손목 액세서리, 블랙 네일이 조화를 이루며 다크한 스타일링을 완성했다. 고개를 살짝 숙인 채 거울 속 자신의 모습을 바라보는 자연스러운 포즈가 몽환적인 분위기를 더욱 강조했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 변함없는 응원을 보냈다.앞서 MBC '구해줘! 홈즈'에 출연한 노민우는 "한번 목욕탕에 가면 7시간 정도 머문다"고 밝히며 남다른 습관을 공개했다. 그러면서 노민우는"레이저 시술은 한 번도 해본 적 없다"며 목욕이 피부에 좋다고 강조했다.한편 1986년생으로 40세인 노민우는 지난 2004년 그룹 'The Trax'로 데뷔했다. 이후 그룹 탈퇴한 노민우는 홀로 음악 활동을 했으며 연기 도전도 해 연기력을 입증 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr