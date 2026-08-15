가수 HYNN(박혜원)이 포토이즘과 협업한 아티스트 프레임을 선보인다.HYNN은 오는 15일과 16일 연세대학교 대강당에서 여름 단독 콘서트 'Midnight Blue : Luna-rium'을 개최한다. 공연 현장에서는 HYNN과 함께 촬영할 수 있는 포토이즘 아티스트 프레임도 운영된다.앞서 HYNN은 지난 13일 새 EP '여름결'을 발매했다. 신보 발매에 이어 단독 콘서트와 아티스트 프레임 협업까지 이어가며 활동을 이어간다.HYNN 아티스트 프레임은 오는 19일부터 9월 19일까지 포토이즘 전 지점에서 운영된다. 이용자는 매장에서 HYNN 프레임을 선택해 촬영할 수 있다.같은 날 HYNN을 활용한 스내피즘 콘텐츠도 추가 출시된다. 스티커와 폴라릿 형태로 구성될 예정이다.포토이즘 관계자는 "HYNN의 새 EP 발매와 단독 콘서트를 맞아 팬들과 함께할 수 있는 콘텐츠를 마련했다"고 밝혔다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr